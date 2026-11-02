Interdiction des importations en provenance des colonies israéliennes au Luxembourg

SHAFAQNA- Le Luxembourg prépare une interdiction nationale des importations de produits issus des colonies israéliennes en Cisjordanie, sans attendre une éventuelle décision de l’Union européenne (UE).

Selon Al-Alam, citée par IQNA, le gouvernement luxembourgeois a engagé des démarches en vue de mettre fin à ces importations. Cette initiative s’inscrit dans la continuité des mesures prises par le pays en faveur de la reconnaissance des droits du peuple palestinien. Situé entre la France, l’Allemagne et la Belgique, le Luxembourg, qui compte près de 700000 habitants, entend ainsi adopter une mesure nationale visant spécifiquement les marchandises produites dans les colonies israéliennes en Cisjordanie.

D’après le quotidien israélien Yediot Aharonot, la valeur des échanges commerciaux directs entre le Luxembourg et ces colonies est estimée entre 10000 et 15000 euros. En mettant un terme à ce commerce, les autorités luxembourgeoises souhaitent exprimer leur opposition aux politiques menées par le gouvernement israélien. Il y a environ deux semaines, le gouvernement a adopté un amendement à la loi de 2018 relative au contrôle du commerce extérieur. Ce texte lui permettrait, dans des circonstances exceptionnelles et dans le respect du droit européen, d’imposer des restrictions nationales aux importations.

Parallèlement, un projet de loi distinct a été soumis au Parlement afin d’interdire explicitement l’importation et la vente de produits provenant des colonies israéliennes. Toutefois, à la fin du mois d’octobre, aucun de ces deux textes n’avait achevé son parcours législatif. Les mesures envisagées n’étaient donc pas encore entrées en vigueur.

À l’échelle européenne, les États membres restent divisés sur les mesures commerciales à prendre à l’égard d’Israël. En septembre 2025, une proposition de la Commission européenne visant à suspendre certains avantages commerciaux accordés à Israël n’avait pas recueilli le soutien nécessaire au Conseil de l’Union européenne.

Les Pays-Bas ont également adopté, selon les informations rapportées, des mesures interdisant depuis septembre 2026 le commerce des produits issus des colonies israéliennes. Ces marchandises ne bénéficient déjà pas des droits de douane préférentiels prévus par l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Israël. Cette exclusion tarifaire ne constitue toutefois pas une interdiction d’importation. Les mesures envisagées par le Luxembourg visent à aller plus loin en mettant directement fin aux échanges commerciaux concernés.

Source: Iqna

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