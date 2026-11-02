Le CAIR dénonce une mise en scène visant les musulmans

SHAFAQNA- Le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR) a dénoncé, le 1er novembre 2026, un incident survenu lors d’une réunion du conseil des commissaires du comté de Pinellas, en Floride, qu’il considère comme une provocation antimusulmane destinée à attiser les préjugés contre l’Islam.

Selon les informations publiées par l’organisation, cet épisode aurait visé à susciter l’indignation de l’opinion publique à l’égard des musulmans et à renforcer les sentiments islamophobes. Les faits se sont produits au cours d’une séance de prise de parole ouverte au public, durant laquelle l’agrandissement d’une mosquée locale figurait notamment parmi les sujets abordés. Une femme vêtue d’un habit couvrant l’ensemble de son corps, présenté initialement comme une burqa, s’est avancée devant les responsables et a diffusé un enregistrement de l’Adhan, l’appel musulman à la prière.

Le président de séance lui a demandé à plusieurs reprises d’interrompre la diffusion sonore, rappelant que le règlement autorisait les interventions orales, mais interdisait la diffusion d’enregistrements préalablement réalisés. Face à son refus d’obtempérer, une agente du bureau du shérif l’a escortée hors de la salle.

Dans son communiqué, le CAIR s’est référé à des informations du Tampa Bay Times, fondées sur un rapport du bureau du shérif du comté de Pinellas. Selon ce document, la personne impliquée était une femme blanche portant des vêtements destinés à lui donner l’apparence d’une musulmane. Le rapport précise également qu’elle était connue des services de police en raison de plusieurs incidents antérieurs. Les articles de presse ont par ailleurs décrit son vêtement comme un niqab, un voile couvrant le visage à l’exception des yeux.

Edward Ahmed Mitchell, directeur adjoint national du CAIR, a dénoncé ce qu’il considère comme une tentative manifeste d’exploiter les préjugés antimusulmans. Il a souligné que les espaces dédiés à la participation citoyenne et à la gestion des affaires locales devaient favoriser des échanges respectueux, dans le cadre des règles communes, plutôt que servir de tribune à des provocations dirigées contre une communauté religieuse.

L’organisation a appelé les habitants et les responsables publics à condamner ce type d’initiative et à veiller au maintien d’un climat de respect et d’équité dans les débats publics, sans hostilité envers les croyants. Le CAIR a enfin réaffirmé son engagement en faveur de la défense des droits civiques, de la lutte contre les discriminations et d’une meilleure compréhension de l’Islam aux États-Unis.

Source: Iqna

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