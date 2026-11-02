Une militante d’extrême droite condamnée pour profanation du Coran en Suède

SHAFAQNA- La justice suédoise a condamné Jade Sandberg, une militante d’extrême droite, pour un crime motivé par la haine à la suite de la profanation du Saint Coran.

Selon lAl-Quds Al-Arabi, le tribunal de district de Stockholm a rendu son verdict le vendredi 30 octobre. Âgée de 50 ans, la prévenue a été condamnée à une peine d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 3000 couronnes suédoises, soit environ 275 euros. La justice lui a également ordonné de verser 1000 couronnes au fonds d’aide aux victimes d’infractions et de rembourser à l’État 17000 couronnes, soit près de 1500 euros, au titre des frais liés à son avocat commis d’office.

En revanche, elle a été acquittée d’une autre accusation portant sur des propos tenus lors d’une action provocatrice organisée devant une mosquée de Stockholm. À cette occasion, elle aurait déclaré: « Nous ne voulons pas de musulmans dans nos rues ». Le 24 août 2024, sur la place Odenplan, dans la capitale suédoise, Jade Sandberg avait brûlé un exemplaire du Coran avant de lui donner des coups de pied. Elle avait également retransmis la scène en direct sur son compte sur les réseaux sociaux, suscitant des plaintes officielles à son encontre.

Par ailleurs, avant de brûler un exemplaire du Coran devant le Parlement suédois, à Stockholm, elle avait pris part à une mise en scène aux côtés de Salwan Najem, un ressortissant irakien résidant dans la capitale. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, les deux individus apparaissent munis de haut-parleurs et tiennent des propos hostiles à l’islam, dans un registre ouvertement provocateur.

Source: Iqna

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