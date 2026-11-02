SHAFAQNA- Dans un hadith, le Prophète de l’Islam (P) met en lumière l’une des formes les plus méritoires de l’aumône.

Hawzah rapporte le hadith suivant. Le Messager de Dieu (P) a dit:

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ: أَیُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: عَلَی ذِی الرَّحِمِ الْکَاشِحِ

« La meilleure des aumônes est celle que l’on offre à un proche parent qui nourrit de l’animosité à notre égard » (Bihar al-Anwar, vol. 93, p. 179)

Fuente: Hawzah

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