Des colons israéliens font irruption dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa

SHAFAQNA- Des dizaines de colons israéliens ont fait irruption, dimanche 1er novembre, dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem occupée, sous la protection des forces israéliennes.

Selon QNA, qui cite des sources locales, les colons ont pénétré dans le complexe par groupes successifs, en passant par la porte des Maghrébins. Ils ont parcouru les cours de la mosquée et accompli des rituels religieux dans sa partie orientale, notamment à proximité du Dôme du Rocher.

Dans le même temps, les forces israéliennes ont continué d’imposer des restrictions aux fidèles musulmans. Ces derniers se sont notamment vu interdire l’accès aux zones occupées par les colons ainsi que l’utilisation des itinéraires empruntés par ces derniers lors de leurs visites, organisées le matin et l’après-midi.

Cette nouvelle incursion s’inscrit dans un contexte de restrictions persistantes visant les fidèles musulmans dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, l’un des lieux les plus sacrés de l’Islam.

Source: Iqna

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