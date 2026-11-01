Une organisation musulmane dénonce une discrimination à l’embauche visant une femme voilée en Australie

SHAFAQNA- Le Conseil national des musulmans australiens (NCAM) a condamné un cas présumé de discrimination à l’embauche visant une candidate musulmane, qui aurait été écartée d’un recrutement en raison du port du hijab.

Dans un communiqué publié le 31 octobre, l’organisation a dénoncé le comportement d’un employeur potentiel qui aurait explicitement refusé d’embaucher la jeune femme en raison de son voile. Selon des informations communiquées le 29 octobre par le Conseil des imams du Queensland, la candidate aurait été directement informée que son hijab constituait un obstacle à son recrutement. L’employeur lui aurait notamment déclaré: « Il n’y a aucune chance que j’embauche quelqu’un qui porte le hijab ».

À la suite de cet échange, l’employeur aurait toutefois engagé des discussions avec des membres de la communauté musulmane. Il aurait alors reconnu le caractère irrespectueux de ses propos et présenté ses excuses à la candidate.

Port du hijab ne remet pas en cause les compétences professionnelles

Dans son communiqué, le NCAM a fermement condamné cette attitude présumée discriminatoire. Sa directrice, Sajida Salman, a rappelé que le hijab constituait une expression personnelle de la foi et qu’il ne diminuait en rien les compétences professionnelles d’une candidate.

Elle a souligné que le port du voile ne devait ni entraver l’accès à l’emploi ni justifier l’exclusion d’une personne au cours d’un processus de recrutement. Le NCAM a également rappelé que la discrimination à l’embauche fondée sur la religion pouvait contrevenir à la législation du Queensland et aux dispositions applicables du droit fédéral australien.

L’organisation a appelé les employeurs à réexaminer leurs pratiques de recrutement et à mieux sensibiliser leurs équipes aux enjeux de l’inclusion religieuse. Elle a insisté sur la nécessité d’évaluer les candidatures en fonction des compétences et des qualifications, sans discrimination liée aux convictions ou à l’apparence religieuse. Cette affaire relance le débat sur l’égalité des chances dans le monde professionnel et sur la nécessité de garantir à chacun un accès équitable à l’emploi, indépendamment de sa religion.

Source: Iqna

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