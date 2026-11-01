Dubaï inaugure un nouveau centre de mémorisation du Coran destiné aux filles

SHAFAQNA- L’émirat de Dubaï poursuit le développement de son réseau d’enseignement coranique avec l’ouverture d’un nouveau centre destiné aux filles, afin de faciliter l’accès à l’apprentissage du Saint Coran pour les jeunes élèves et leurs familles.

Baptisé Cheikh Rachid ben Mohammed ben Rachid Al Maktoum, ce nouveau centre de mémorisation du Saint Coran a été inauguré dans le quartier d’Al Quoz Al Oula, en coopération avec le Département des affaires islamiques et des activités caritatives de Dubaï. Le projet bénéficie du soutien de cheikha Hind bint Maktoum ben Jouma Al Maktoum, épouse du souverain de Dubaï. Il vise à élargir l’offre de services coraniques, à les rendre plus accessibles aux habitants et à offrir aux élèves un environnement éducatif adapté à leurs besoins et à leurs aspirations.

Selon Cheikh Sultan Al Marri, directrice du département des centres de connaissance et de mémorisation du Coran, l’ouverture de cet établissement constitue un renforcement important du dispositif d’enseignement coranique de l’émirat. Le centre entend notamment améliorer les méthodes pédagogiques et faciliter l’accès à la mémorisation du Livre saint. Son implantation au cœur d’un quartier résidentiel devrait également permettre aux familles de bénéficier plus facilement de ces services éducatifs.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Département des affaires islamiques et des activités caritatives pour développer l’enseignement du Coran, promouvoir les valeurs islamiques et renforcer les liens des jeunes générations avec le Livre saint, notamment à travers ses enseignements de tolérance et de coexistence.

Source: Iqna

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