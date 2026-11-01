Ouverture des inscriptions à la 22ème édition du Prix national du Coran en Algérie

SHAFAQNA- Le ministère algérien des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé l’ouverture des inscriptions à la 22ème édition du Prix d’Algérie de mémorisation et de récitation du Saint Coran, organisée au titre de l’année hégirienne 1448, correspondant à 2027.

Selon l’Agence de presse algérienne, les candidatures seront reçues du 1er au 15 novembre 2026, exclusivement via la plateforme électronique consacrée aux concours coraniques. D’après un communiqué du ministère, cette nouvelle édition comprend trois catégories, le concours international de mémorisation et de récitation du Saint Coran, le concours national de mémorisation, de récitation et d’exégèse coranique, ainsi qu’un concours incitatif destiné aux jeunes mémorisateurs.

La compétition est ouverte aux hommes et aux femmes remplissant les conditions établies par les organisateurs. Tous les participants doivent avoir mémorisé l’intégralité du Saint Coran selon la lecture de Warsh d’après l’imam Nafi et maîtriser les règles de récitation.

Les critères d’âge diffèrent selon la catégorie choisie. Pour le concours international, les candidats doivent être âgés de 15 à 25 ans à la date de la compétition. Le concours national est, quant à lui, réservé aux personnes âgées d’au moins 25 ans, tandis que le concours incitatif s’adresse aux jeunes mémorisateurs âgés de 15 ans au maximum.

Le ministère précise également que les candidats ne doivent pas avoir obtenu l’une des trois premières places lors des éditions précédentes des concours correspondant à la catégorie choisie. Ils ne doivent pas non plus être des récitants déjà reconnus aux niveaux national ou international.

Les personnes souhaitant participer doivent sélectionner la catégorie correspondant à leur âge et remplir le formulaire électronique en fournissant l’ensemble des informations requises. En cas de difficultés techniques ou d’impossibilité d’effectuer les démarches en ligne, une inscription sur support papier reste possible auprès des services compétents des directions concernées.

À travers cette 22ème édition, le Prix d’Algérie entend poursuivre ses efforts en faveur de la mémorisation du Saint Coran, de la maîtrise des règles de récitation et de la transmission de ses enseignements. Cette initiative vise également à encourager les jeunes générations à approfondir leur connaissance du Livre saint et à perpétuer sa tradition de mémorisation et de récitation.

Source: Iqna

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