La famille de Jacob (AS) se prosterne devant Joseph (AS)

SHAFAQNA- Le tawhîd, principe fondamental de l’unicité divine, réserve exclusivement à Dieu la prosternation accomplie dans un acte d’adoration. Cette question soulève notamment celle de la prosternation du Prophète Jacob (AS) devant son fils Joseph (AS). Les exégètes distinguent à cet égard la prosternation de vénération, qui exprime le respect, de celle d’adoration, laquelle est exclusivement réservée à Dieu.

Le Noble Coran présente le récit du Prophète Joseph (AS) comme « le plus beau des récits ». Les derniers épisodes de cette histoire, riche en rebondissements, relatent les retrouvailles du Prophète Jacob (AS) avec sa famille, ainsi que les marques de vénération témoignées à Joseph en Égypte. À ce sujet, Allah, le Très-Haut, déclare:

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا

« Et il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui, prosternés » (Sourate Joseph, verset 100)

Dans le Noble Coran, le verset évoqué rapporte la prosternation des membres de la famille du Prophète Jacob (AS) devant le Prophète Joseph (AS), et non celle du Prophète Abraham (AS). Cet épisode a suscité de nombreuses interrogations et interrogations chez les lecteurs et les chercheurs en sciences coraniques. Parmi les principales questions soulevées figurent les suivantes : est-il permis de se prosterner devant quelqu’un d’autre que Dieu? Si cette prosternation constituait uniquement une marque de respect et de vénération, comment un prophète de Dieu, doté d’un rang aussi éminent, aurait-il pu se prosterner devant son propre fils? Enfin, quelle attitude le prophète Joseph a-t-il adoptée à l’égard de son père lors de son arrivée en Égypte?

Ces interrogations trouvent leur réponse dans la distinction fondamentale entre la prosternation accomplie à des fins d’adoration et celle qui exprime la soumission, le respect et la vénération. Pour comprendre correctement le sens du verset coranique:

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا

« Il éleva ses parents sur le trône, et ils se prosternèrent devant lui »,

il convient de distinguer deux formes de prosternation.

La prosternation d’adoration

Cette forme de prosternation est exclusivement réservée à Dieu, dans toute Sa majesté et Sa transcendance. Du point de vue de la raison, vouer un tel acte à un autre que Dieu est intrinsèquement répréhensible. Du point de vue des textes religieux, cet acte est également interdit et illicite. Cette interdiction ne souffre aucune exception.

La prosternation de soumission et de vénération

Cette forme de prosternation exprime la glorification, la considération et le respect envers une personne ou une chose. En elle-même, elle ne présente pas nécessairement d’objection rationnelle ou scripturaire, dès lors qu’elle est autorisée par un commandement divin. En effet, elle ne relève pas de l’adoration, mais constitue une manifestation de respect et de vénération. Sa légitimité doit toutefois reposer sur une preuve religieuse recevable.

La prosternation des anges devant le prophète Adam (AS) en constitue un exemple manifeste. À ce sujet, Dieu, exalté soit-Il, dit:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

« Et lorsque Nous demandâmes aux Anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l’exception d’Iblis qui refusa, s’enfla d’orgueil et fut parmi les infidèles »

En réalité, cette prosternation constituait un acte d’obéissance à Dieu et de soumission à Sa volonté, puisqu’elle avait été accomplie sur Son ordre. La prosternation de la famille de Jacob devant Joseph, un geste de vénération et de glorification, et non d’adoration Le sens apparent du verset et le contexte du récit indiquent que le pronom contenu dans l’expression « لَهُ » (devant lui), dans la formule « وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا », renvoie au Prophète Joseph (AS). C’est donc bien devant lui que la prosternation a été accomplie.

Toutefois, ce geste ne constituait en aucun cas un acte d’adoration ou de culte voué au Prophète Joseph (AS). Il s’agissait exclusivement d’une manifestation de soumission, de vénération, de glorification et de respect. En effet, le Prophète Jacob (AS) figurait parmi les personnes qui se prosternèrent devant Joseph. Or, en matière de monothéisme, il comptait parmi les mukhlaṣīn, c’est-à-dire les serviteurs que Dieu a élus et purifiés. Il n’aurait donc jamais associé qui que ce soit à Dieu. De son côté, le Prophète Joseph (AS) prônait lui-même un monothéisme pur et absolu. S’adressant à ses deux compagnons de prison, il leur déclara ainsi:

مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ

« Il ne nous convient pas d’associer à Allah quoi que ce soit » (Sourate Joseph, verset 38)

Par conséquent, si cette prosternation avait constitué un acte d’adoration voué au Prophète Joseph (AS), celui-ci les en aurait certainement dissuadés et leur aurait interdit d’agir de la sorte. Il en ressort que cette prosternation représentait uniquement une manifestation de soumission, de glorification et de salutation respectueuse, accomplie par obéissance à Dieu, en considération du rang prophétique de Joseph et de son statut de signe parmi les signes divins.

L’intention de ceux qui se prosternèrent était exclusivement de reconnaître dans le Prophète Joseph (AS) un signe de Dieu et de l’honorer en tant que tel. Celui-ci constituait ainsi le point de référence de leur prosternation, sans être pour autant l’objet de leur adoration. Cette distinction peut être illustrée par la direction de la prière, les musulmans adorent Dieu tout en se tournant vers la Kaaba, qui constitue leur Qibla. De même, un signe divin ne possède aucune autonomie propre, puisqu’il tire toute sa signification de Celui qu’il manifeste. Dès lors, la prosternation accomplie devant un tel signe renvoie, en dernière instance, à Dieu, exalté soit-Il, dont il témoigne de la grandeur.

Certains exégètes ont également avancé une autre interprétation, selon laquelle le terme « prosternation » employé dans ce verset ne désignerait pas nécessairement le fait de poser le front au sol. Cette lecture s’appuie sur le principe selon lequel une telle prosternation ne saurait être accomplie devant un autre que Dieu. Selon cette interprétation, le geste évoqué correspondrait plutôt à une inclination exprimant la glorification et le respect, et non à un acte d’adoration.

Ainsi, selon cette approche, la prosternation de la famille du Prophète Jacob (AS) devant le Prophète Joseph (AS) ne relevait aucunement de l’adoration. Elle constituait une marque de vénération et de respect envers le rang prophétique de Joseph, tout en réalisant la vision que Dieu lui avait accordée.

Accueil du Prophète Joseph (AS) et la manière dont il reçut son père

L’examen des versets relatant cet événement met en lumière la délicatesse, la bienséance et le profond respect dont le Prophète Joseph (AS) fit preuve envers son père. Avant même le verset évoquant la prosternation, Dieu, exalté soit-Il, déclare:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ

« Lorsqu’ils s’introduisirent auprès de Joseph, celui-ci accueillit ses père et mère, et leur dit: « Entrez en Égypte, en toute sécurité, si Allah le veut! » (Sourate Joseph, verset 99)

Cette déclaration reflète l’extrême considération et le profond respect que le Prophète Joseph (AS) manifesta envers son père et sa mère. Ensuite, la formule:

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا

« Et il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui, prosternés » (Sourate Joseph, verset 100)

Il rapporte que le Prophète Joseph (AS) a commencé par placer son père et sa mère sur le trône royal. Toutefois, une lecture attentive du contexte laisse penser que l’installation de la famille de Jacob sur le trône fut organisée sur les instructions de Joseph, par l’intermédiaire de ses serviteurs. Le verset précise en effet que les membres de sa famille se prosternèrent devant lui. Cette formulation suggère que le geste eut lieu au moment où ils aperçurent Joseph.

Il semble ainsi que, conformément aux instructions du Prophète Joseph (AS), ses parents aient été conduits dans son palais privé et installés sur le trône royal avant même son entrée dans la salle. Lorsque Joseph apparut enfin devant eux, la beauté exceptionnelle de son visage et l’éclat qui émanait de sa personne les auraient profondément impressionnés, au point de les bouleverser et de les faire tomber à terre dans un mouvement irrépressible.

Bien avant cet instant, le prophète Joseph les avait accueillis avec affection et leur avait témoigné les plus grandes marques de considération. Par cette attitude, il manifestait son profond respect envers ses parents, et tout particulièrement envers son père, le Prophète Jacob (AS). Par ailleurs, cette prosternation marquait l’accomplissement de la vision véridique que Joseph avait eue dans son enfance. À l’époque, il avait confié à son père:

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ

« Quand Joseph dit à son père: « Ô mon père! J’ai vu en songe, onze étoiles, et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi » (Sourate Joseph, verset 4)

Cet événement marquait ainsi la réalisation de la vision que Joseph avait eue durant son enfance. Il témoignait également de la véracité de la promesse divine et confirmait le statut prophétique de Joseph, rendant ainsi manifeste à tous la vérité de cette promesse.

Source: Hawzah

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