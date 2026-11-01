La Grande Mosquée de Paris alerte sur la recrudescence des actes antimusulmans

SHAFAQNA- La Grande Mosquée de Paris a dénoncé la multiplication des actes antimusulmans en France et appelé les autorités à renforcer la protection des lieux de culte musulmans. Son recteur, Chems-eddine Hafiz, a notamment condamné les menaces visant la mosquée de Lodève, dans le département de l’Hérault, et réclamé des mesures concrètes contre la haine antimusulmane.

Dans un communiqué publié le 30 octobre 2026, le recteur a exprimé son inquiétude face à la multiplication des actes hostiles envers les musulmans. Il a également insisté sur la nécessité de garantir la sécurité des mosquées et de lutter contre toutes les formes de discrimination religieuse. Le 27 octobre, des inscriptions haineuses, notamment « Islam dehors » et « La valise ou le cercueil », ont été découvertes devant la mosquée de Lodève. Un oiseau mort avait également été déposé à proximité de l’édifice, un geste particulièrement choquant pour la communauté musulmane locale.

Face à ces actes d’intimidation, Chems-eddine Hafiz a appelé à identifier et à poursuivre les responsables. Il a exhorté les pouvoirs publics à prendre des mesures efficaces pour protéger les lieux de culte musulmans et combattre durablement le racisme et l’islamophobie. Le recteur a également établi un parallèle avec l’attaque raciste survenue le 23 octobre à Trappes et à La Verrière, dans les Yvelines. Il a ainsi souligné l’importance de ne pas banaliser les manifestations de haine visant des personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance religieuse.

À travers cette prise de position, la Grande Mosquée de Paris réaffirme la nécessité de garantir aux citoyens musulmans le droit de pratiquer librement leur religion, dans un environnement fondé sur la sécurité, le respect et l’égalité.

Source: Iqna

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