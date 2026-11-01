Milliers de personnes mobilisées à Trappes contre le racisme et l’islamophobie en France

SHAFAQNA– Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées le vendredi 30 octobre 2026 à Trappes, dans les Yvelines, pour rendre hommage à Pengo Bossio Wangi, tué lors de la fusillade du 23 octobre, et dénoncer le racisme et l’islamophobie.

D’après Euronews, cette mobilisation visait également à exprimer la solidarité des participants avec les victimes de la fusillade et leurs familles, une semaine après cette attaque meurtrière qui a profondément marqué la population locale. Organisé à l’initiative du maire de Trappes, Ali Rabeh, le rassemblement a permis de condamner les violences racistes et les manifestations de haine antimusulmane. Les participants ont ainsi réaffirmé leur opposition à toutes les formes de discrimination et leur soutien aux personnes touchées par ce drame.

Au-delà de l’hommage rendu à Pengo Bossio Wangi, cette mobilisation s’inscrit dans un contexte de préoccupations liées au racisme et à l’islamophobie en France. Les manifestants ont notamment souligné l’importance de renforcer la solidarité, de préserver le vivre-ensemble et de lutter contre les discours de haine afin de favoriser une société plus juste et plus inclusive.

Source: Iqna

www.shafaqna.com