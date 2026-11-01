Une mosquée ciblée tous les cinq jours par des actes islamophobes au Royaume-Uni

SHAFAQNA- Au Royaume-Uni et dans les îles Anglo-Normandes, 78 incidents visant 64 établissements musulmans ont été recensés par le British Muslim Trust. Un rapport de l’organisation fait état d’une aggravation de la gravité de certains actes hostiles envers les institutions musulmanes.

Dans un article publié le 30 octobre, le journal The Muslim News revient sur les conclusions de ce rapport, publié le 8 octobre et consacré aux actes visant les organisations et les établissements musulmans dans ces territoires. Selon le document, les incidents recensés jusqu’en juillet 2026 comprennent notamment des actes de vandalisme, des intimidations, des incendies criminels et des menaces de violences graves.

Le rapport relève également une intensification de la gravité de certains faits, soulignant les risques auxquels sont exposés les établissements gérés par des organisations musulmanes face aux manifestations d’hostilité. Les chiffres publiés mettent ainsi en lumière la persistance des actes islamophobes visant les institutions musulmanes au Royaume-Uni et dans les îles Anglo-Normandes.

Il convient toutefois de distinguer la date de publication du rapport, le 8 octobre, de celle de l’article de The Muslim News, paru le 30 octobre. Les données présentées portent sur les incidents recensés jusqu’en juillet 2026.

Source: Iqna

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