Programme innovant pour faciliter l’apprentissage du Coran aux élèves sourds et malentendants en Égypte

SHAFAQNA– Le gouvernorat de Port-Saïd, en Égypte, a lancé un programme intitulé « Écoutons le Coran avec le cœur », en coopération avec la Direction de l’éducation et de l’enseignement. Cette initiative vise à rendre l’apprentissage du Coran plus accessible aux élèves sourds et malentendants grâce à l’utilisation de la langue des signes.

Le programme a pour objectif de favoriser l’accès à l’enseignement religieux pour ces élèves, tout en renforçant leur intégration et leur participation à la vie sociale. Mahmoud Badawi, directeur de la Direction de l’éducation de Port-Saïd, a insisté sur la nécessité de garantir aux élèves sourds et malentendants un accès équitable aux possibilités d’apprentissage, tant dans le domaine religieux que dans celui de l’éducation.

Il a également souligné que cette initiative tient compte de leurs besoins spécifiques et de leurs capacités, tout en promouvant les valeurs d’inclusion et de participation sociale. La participation de la Direction de l’éducation, notamment par l’intermédiaire de son département de l’enseignement spécialisé, illustre son engagement en faveur des programmes destinés à développer les compétences des élèves nécessitant un accompagnement éducatif adapté. Elle vise également à leur permettre de prendre une part plus active aux activités éducatives, culturelles et religieuses.

Selon Mahmoud Badawi, la coopération entre les établissements éducatifs, les institutions universitaires et religieuses ainsi que les organisations de jeunesse constitue un modèle de partenariat au service des élèves. Cette démarche contribue à promouvoir la solidarité, la compassion et l’égalité des chances, tout en réaffirmant le droit de chacun à l’apprentissage et à la participation à la vie collective.

Source: Iqna

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