Récompense pour avoir rendu service à un malade

SHAFAQNA- Le noble Prophète de l’Islam (P), dans un hadith, met en lumière l’importance de l’assistance et du soutien envers autrui.

Hawzah publie le hadith suivant. Le Prophète (P) a dit:

مَنْ سَعَی لِمَرِیضٍ فِی حَاجَةٍ قَضَاهَا أَوْ لَمْ یَقْضِهَا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

« Quiconque s’efforce de satisfaire un besoin d’un malade, qu’il parvienne ou non à le satisfaire, est purifié de ses péchés comme au jour où sa mère l’a mis au monde » (Man La Yahdaroh al-Faqih, vol. 4, p. 16)

Source: Hawzah

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