La porte dorée d’Al-Muhsin (AS)est en train d’être fabriquée par le département de fabrication des fenêtres (AS)+ Photos

SHAFAQNA- Les travaux de fabrication de la porte dorée d’Al-Muhsin (AS) ont commencé par le département responsable de la réalisation des grilles et des portes des Sanctuaires Sacrés au sein du Sanctuaire Sacré d’Al-Abbas.

Karrar Ali Karim, qui est responsable de la section de ciselure dans ce département, a fait cette déclaration: « Les équipes techniques ont commencé à fabriquer cette porte sacrée avec un haut niveau de savoir-faire et de précision, dans le but de l’installer dans l’enceinte du Sanctuaire d’Abu al-Fadl al-Abbas (AS), en face de la porte de l’Imam du Temps (AJ), dès qu’elle sera terminée ».

Il a mentionné que la Porte Noble est conçue en cuivre, métal qui sera ensuite recouvert d’or pur, et qu’elle subit actuellement un travail de ciselure manuelle pour ses motifs et ornements végétaux, afin de lui donner le plus bel aspect possible.

Source: Al-Kafeel

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