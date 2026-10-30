Enquête ouverte après des propos islamophobes visant une femme portant le hijab au Canada

SHAFAQNA- La police canadienne a ouvert une enquête à la suite d’une agression verbale à caractère islamophobe visant une femme musulmane portant le hijab à London, en Ontario. L’homme mis en cause lui aurait notamment affirmé que les musulmans n’avaient pas leur place au Canada.

Selon Mahjar Post, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre un homme s’en prendre verbalement à une femme musulmane dans cette ville de la province de l’Ontario. Au cours de l’altercation, il aurait tenu des propos hostiles à l’égard des musulmans et contesté leur présence dans le pays. D’après le Conseil national des musulmans canadiens (NCCM), la femme était accompagnée de ses deux filles au moment des faits. Dans la vidéo, l’homme critique également le port du hijab, qu’il présente comme incompatible avec les valeurs chrétiennes. Il aurait par ailleurs reconnu ouvertement son racisme au cours de l’échange.

L’unité spécialisée dans les crimes haineux du service de police de London a été chargée de l’enquête afin de déterminer les circonstances de l’incident et d’examiner les propos tenus. Le Conseil national des musulmans canadiens a condamné cette confrontation. Son porte-parole, Steven Zhou, a souligné que les déclarations de l’homme reprenaient des éléments de discours antimusulmans régulièrement véhiculés sur Internet.

Cette affaire remet en lumière les manifestations d’hostilité envers les musulmans au Canada, en particulier envers les femmes portant des signes religieux visibles. Elle ravive également les inquiétudes concernant la persistance de l’islamophobie et la nécessité de mieux protéger les personnes ciblées en raison de leur religion.

Source: Iqna

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