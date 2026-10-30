Lancement de la 26ème édition du concours international de mémorisation du Coran réservé aux Africains en Russie

SHAFAQNA– La 26ème édition du Concours international du Coran de Moscou a débuté le jeudi 29 octobre à la Grande Mosquée de Moscou, en Russie. Intitulée « Prix des pays africains », cette compétition réunit 13 mémorisateurs du Saint Coran représentant autant de pays africains.

Selon Muslimsaroundtheworld, l’événement est organisé par l’Administration religieuse des musulmans de la Fédération de Russie. Cette édition est entièrement consacrée à la mémorisation intégrale du Saint Coran. La phase préliminaire a rassemblé des participants issus de 45 pays africains. À l’issue des sélections, 13 candidats ont obtenu leur qualification pour la finale à Moscou.

Les finalistes représentent la Libye, le Kenya, l’Égypte, la Tanzanie, le Rwanda, l’Algérie, Djibouti, la Côte d’Ivoire, le Nigeria, la Tunisie, l’Afrique du Sud, Maurice et le Mali. Le jury est présidé par le Cheikh Ahmed Naïna, figure éminente de la récitation coranique en Égypte. Cinq autres spécialistes du Coran, originaires du Yémen, de Tchétchénie, de Tanzanie, du Kenya et du Kirghizistan, participent également à l’évaluation des candidats.

Les épreuves se déroulent à la Grande Mosquée de Moscou à partir de 10 heures locale. Les récitations des participants sont également retransmises en direct sur YouTube et sur la plateforme russe VKontakte. À travers cette compétition, les organisateurs mettent à l’honneur les communautés musulmanes africaines et soulignent leur engagement en faveur de l’apprentissage, de l’enseignement et de la mémorisation du Saint Coran.

Source: Iqna

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