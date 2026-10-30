Conseil français du culte musulman dénonce des menaces de mort contre les fidèles de la mosquée de Lodève

SHAFAQNA– Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a condamné les actes et les menaces islamophobes visant la mosquée de Lodève, dans le département de l’Hérault. Il appelle les autorités françaises à renforcer la protection des fidèles et à poursuivre les auteurs de ces actes.

Selon Al Jazeera, des inscriptions haineuses, notamment « Islam dehors » et « la valise ou le cercueil », ont été découvertes aux abords de la mosquée. Un oiseau mort avait également été déposé devant le lieu de culte. Ces actes, qui constituent des menaces visant directement les musulmans en raison de leur appartenance religieuse, ont suscité une vive indignation. Le CFCM a dénoncé ces intimidations et exhorté les autorités compétentes à prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des fidèles et protéger les lieux de culte musulmans.

L’affaire a également entraîné une mobilisation locale en signe de solidarité avec la communauté musulmane. Des habitants et des représentants associatifs se sont rassemblés pour témoigner leur soutien aux fidèles et réaffirmer leur attachement à la liberté de culte ainsi qu’au respect de toutes les convictions religieuses.

Cet incident s’inscrit dans un contexte marqué par plusieurs actes hostiles visant les musulmans et leurs lieux de culte en France. Il ravive les inquiétudes concernant la sécurité des communautés musulmanes et souligne la nécessité de renforcer la lutte contre l’islamophobie.

Source: Iqna

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