L’avis de l’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei sur l’impureté des poils du chien

SHAFAQNA- L’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei a apporté des précisions sur le statut de l’impureté rituelle des poils du chien, en réponse à une question portant sur leur purification et les conséquences de leur présence sur les vêtements ou dans l’environnement domestique.

Hawzah propose à ses lecteurs de découvrir sa réponse à cette question de jurisprudence islamique. Les poils du chien sont-ils impurs?

Question

Les poils du chien restent-ils impurs même après avoir été lavés? Quelle démarche faut-il entreprendre, au-delà du simple lavage, pour les purifier? Si des poils de chien se dispersent dans différentes parties de la maison ou se déposent sur les vêtements, quelles sont les conséquences sur la validité de la prière?

Réponse

Les poils du chien sont impurs, tout comme l’animal lui-même, et le lavage ne suffit pas à les purifier. Lorsqu’un endroit entre en contact avec des poils de chien et qu’une humidité transmissible entraîne un transfert d’impureté, il faut d’abord retirer les poils, puis laver la surface concernée.

Source: Hawzah

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