Cultes recommandés

SHAFAQNA– D’après un hadith, l’Imam Mohammad Baqir (AS) met en lumière l’importance de multiplier les actes d’adoration et les bonnes œuvres le vendredi, jour de récompense spéciale.

Hawzah rapporte le hadith suivant. L’Imam Mohammad Baqir (AS) a dit:

الْأَعْمَالُ تُضَاعَفُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَکْثِرُوا فِیهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالدُّعَاءِ

« La récompense des œuvres accomplies le vendredi est le double de celle des autres jours. Efforcez-vous donc, en ce jour, de multiplier les prières, les aumônes et les invocations »( Mustadrak al-Wasail, vol. 6, p. 64, hadith n° 15)

Source: Hawzah

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