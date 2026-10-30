Menaces islamophobes découvertes devant une mosquée de Lodève en France

SHAFAQNA- Des inscriptions haineuses visant les musulmans ont été découvertes mardi 27 octobre devant la mosquée de Lodève, dans le département de l’Hérault, suscitant une vive indignation et une mobilisation en soutien à la communauté musulmane locale.

D’après Infoccitanie, un oiseau mort a également été déposé devant le lieu de culte. Ces actes ont été dénoncés comme des manifestations d’hostilité envers les musulmans. Tracées en rouge, les inscriptions comportaient notamment les expressions « Islam dehors » et « la valise ou le cercueil », des messages à caractère menaçant visant directement les personnes de confession musulmane.

Le mercredi 28 octobre, près de 200 personnes se sont rassemblées devant la mosquée, située quai de la Mégisserie, afin de condamner ces actes et de témoigner leur solidarité aux fidèles. Sébastien Rome, ancien député de La France insoumise et conseiller municipal d’opposition, a fermement dénoncé ces inscriptions et appelé à la mobilisation contre la haine. Il a notamment rappelé que toute personne doit pouvoir pratiquer librement sa religion en France, sans être exposée à des menaces ou à des intimidations.

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a également condamné ces faits, dénonçant des menaces dirigées contre des personnes en raison de leur appartenance religieuse. L’instance a appelé les pouvoirs publics à renforcer la protection des lieux de culte et mis en garde contre la banalisation des discours haineux, qui risquent de favoriser le passage à l’acte violent. Ces faits surviennent quelques jours après une fusillade à caractère raciste survenue à Trappes et à La Verrière, dans les Yvelines, qui a fait un mort et plusieurs blessés.

Source: Iqna

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