Prières spéciales pour la protection de la mosquée Al-Aqsa

SHAFAQNA- La Malaisie a annoncé l’organisation de prières spéciales dans trois grandes mosquées du pays afin d’invoquer la protection de la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem, et de demander la préservation de la population malaisienne face aux effets de la pollution atmosphérique.

Selon Bernama, le Département du développement islamique de Malaisie (JAKIM) a annoncé cette initiative le 21 octobre, par l’intermédiaire de son directeur général, Datuk Dr Sirajuddin Suhaimee. Les prières devaient avoir lieu après la prière du vendredi dans trois mosquées placées sous la tutelle du département. La mosquée nationale de Kuala Lumpur, la mosquée Putra et la mosquée Tuanku Mizan Zainal Abidin, toutes deux situées à Putrajaya pour les deux dernières.

Cette initiative fait suite à un appel du ministre chargé des Affaires religieuses auprès du Premier ministre, Zulkifli Hasan, ainsi qu’à une directive du sultan de Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, exhortant les musulmans à prier pour ces deux causes. Les invocations devaient notamment demander à Allah de protéger la mosquée Al-Aqsa contre les incursions et les actes d’oppression, tout en préservant la Malaisie des conséquences de la brume polluante, susceptible de menacer la santé et le bien-être de la population.

Par ailleurs, le JAKIM a appelé les fidèles à fréquenter davantage les mosquées, à renforcer l’unité de la communauté musulmane et à multiplier les prières en faveur du peuple palestinien ainsi que de l’ensemble de la population malaisienne. Selon le directeur général du département, cette initiative vise à réaffirmer la solidarité de la Malaisie avec la Palestine et à rappeler la responsabilité collective des musulmans face aux épreuves et aux difficultés rencontrées par leurs coreligionnaires.

Source: Iqna

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