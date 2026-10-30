Macao renforce son offre halal pour attirer davantage de touristes musulmans

SHAFAQNA– Macao entend renforcer son attractivité auprès des voyageurs musulmans en développant des services touristiques adaptés à leurs besoins et à leurs pratiques religieuses.

Dans un article publié le 29 octobre 2026, le Macau Daily Times souligne que le développement du tourisme halal ne saurait se limiter à des campagnes de promotion et à des brochures touristiques. Il nécessite la mise en place de services concrets permettant aux visiteurs musulmans de séjourner dans des conditions adaptées à leurs attentes. Selon le journal, le nombre de touristes musulmans à l’échelle mondiale a atteint 176 millions en 2024, soit une progression de 25% par rapport à l’année précédente. Ce chiffre pourrait s’élever à 245 millions d’ici à 2030, pour des dépenses touristiques estimées à 230 milliards de dollars.

En 2025, Macao a fait son entrée dans le Global Muslim Travel Index, se classant au 16ème rang des destinations accueillantes pour les voyageurs musulmans parmi les pays et territoires situés en dehors de l’Organisation de la coopération islamique (OCI). La ville s’est également hissée à la cinquième place dans la catégorie des destinations adaptées aux voyageuses musulmanes.

Cependant, le développement de ce marché exige des infrastructures et des services répondant aux besoins spécifiques de cette clientèle. Les voyageurs musulmans recherchent notamment des restaurants proposant des aliments certifiés halal, des lieux de prière facilement accessibles, des espaces adaptés aux ablutions ainsi que des informations fiables sur les services disponibles.

Le Macau Daily Times rappelle également que le halal ne concerne pas uniquement l’hygiène et la qualité des aliments. Il suppose le respect des prescriptions islamiques relatives aux ingrédients, aux méthodes de préparation, à l’utilisation d’alcool et à la prévention des contaminations croisées.

Parmi les mesures susceptibles de favoriser le développement de ce secteur figurent l’augmentation du nombre de cuisines certifiées halal, l’actualisation des cartes interactives répertoriant les restaurants et les lieux de prière, ainsi que la formation des professionnels du tourisme aux besoins des visiteurs musulmans. Les établissements hôteliers sont, de leur côté, encouragés à communiquer clairement sur les services effectivement proposés.

Source: Iqna

www.shafaqna.com