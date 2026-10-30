Mosquées progressivement équipées de panneaux solaires

SHAFAQNA– Dans le cadre du « Plan de sécurité énergétique 2025-2027 », les autorités palestiniennes poursuivent l’installation de systèmes d’énergie solaire dans les mosquées afin d’améliorer la qualité des services et de renforcer l’efficacité énergétique.

D’après Al-Watan, la direction des Awqaf du gouvernorat de Tulkarem continue de déployer des initiatives visant à moderniser les services proposés dans les mosquées. Cette démarche s’inscrit dans les orientations du Conseil des ministres palestinien, qui encourage la rationalisation des dépenses publiques et le recours aux sources d’énergie alternatives. Dans le cadre de ce programme, des installations solaires ont récemment été mises en place dans la mosquée Salah al-Din, située dans la localité de Deir al-Ghusun, ainsi que dans la nouvelle mosquée du quartier d’Irtah.

Au cours du mois en cours, cinq mosquées ont ainsi été équipées de ces systèmes, portant à 44 le nombre total de mosquées concernées depuis le début de l’année. Cheikh Ibrahim Wasif, directeur des Awqaf de Tulkarem, a exprimé sa reconnaissance envers les bienfaiteurs, les donateurs, les comités de gestion des mosquées, les municipalités et les conseils locaux pour leur contribution à la réalisation de ce projet. Il a également précisé que les préparatifs se poursuivaient en vue d’équiper d’autres mosquées en systèmes d’énergie solaire.

Par ailleurs, le Plan de sécurité énergétique prévoit plusieurs mesures destinées à accroître la production nationale d’électricité, à moderniser les infrastructures électriques et à préparer la reconstruction du secteur de l’électricité dans la bande de Gaza. À travers ces initiatives, les autorités palestiniennes ambitionnent de porter la part des énergies renouvelables à environ 30% du bouquet énergétique national d’ici à 2030. Cette transition vise notamment à réduire la dépendance énergétique vis-à-vis de l’étranger et à garantir un approvisionnement en électricité plus sûr et plus durable.

Source: Iqna

www.shafaqna.com