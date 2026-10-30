Prise en charge complète des personnes âgées et des personnes ayant des besoins particuliers est assurée par le Département du maintien de l’ordre+ Photos

SHAFAQNA- Le Département du maintien de l’ordre du Sanctuaire Sacré d’Al-Abbas a offert une aide humanitaire aux personnes âgées et aux personnes à besoins spécifiques pour faciliter leurs déplacements et les aider à accomplir les rites de la Ziyarat.

L’Unité d’assistance humanitaire rattachée à ce département a fourni des services, notamment en mettant à disposition des fauteuils roulants et en accompagnant les visiteurs dans leurs déplacements, en facilitant l’accès aux lieux de Ziyarat et en accomplissant les rites associés à la visite de l’Imam Hussein (AS) et de son frère, Abu al-Fadl al-Abbas (AS).

Le personnel du département assure des services d’assistance et d’action humanitaire 24 heures sur 24, dans le but de soutenir les visiteurs et de faciliter les déplacements des personnes âgées et des personnes ayant des besoins spécifiques.

Source: Al-Kafeel

www.shafaqna.com