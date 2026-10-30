Le sanctuaire d’Abul-Fadl al-Abbas (AS) est le lieu de séjour des croyants pendant la nuit du vendredi+ Photos

SHAFAQNA- Des milliers de fidèles ont commémoré la nuit du vendredi au Sanctuaire d’Abul-Fadl al-Abbas (AS).
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Le Sanctuaire Sacré d’Al-Abbas a déployé tous ses efforts pour répondre aux attentes des visiteurs en leur offrant une variété de services. Le Sanctuaire Sacré avait déjà mis en place un plan qui incluait les aspects sécuritaires, sanitaires et logistiques, tout en assurant une circulation fluide des visiteurs vers le Sanctuaire Sacré d’Abul-Fadl al-Abbas (AS).
Source: Al-Kafeel