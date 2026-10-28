Mozambique: une nouvelle mosquée inaugurée dans la province de Nampula

SHAFAQNA- Une nouvelle mosquée a été inaugurée le 22 octobre 2026 dans le village de Nakuculo, situé dans la province de Nampula, au nord du Mozambique.

D’après Shia Waves, cette nouvelle infrastructure religieuse vise à répondre aux besoins de la communauté musulmane locale, confrontée à un manque de lieux de culte adaptés. Elle devrait également contribuer au développement de l’enseignement islamique dans la région. La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de responsables religieux, de représentants de la communauté, de personnalités locales et de dizaines de fidèles. L’ouverture de la mosquée a été chaleureusement accueillie par les habitants, qui disposent désormais d’un nouvel espace dédié à la prière et aux activités religieuses.

Outre les prières quotidiennes et les cérémonies religieuses, la mosquée devrait proposer des activités éducatives destinées notamment aux enfants et aux jeunes. Ces initiatives auront pour objectif de faciliter l’apprentissage du Coran, de transmettre les principes de l’Islam et de promouvoir les valeurs morales et sociales. Le projet a été réalisé grâce à la coopération entre le Conseil islamique du Mozambique et l’Association africaine pour l’éducation et le développement. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour renforcer les infrastructures religieuses et éducatives dans les zones rurales, où les équipements communautaires demeurent souvent insuffisants.

Le Cheikh Abdul Majid António, représentant du Conseil islamique dans la province de Nampula, a pris part à la cérémonie. Il a salué la contribution des organisations ayant participé à la réalisation du projet et souligné le rôle essentiel des mosquées, qui constituent non seulement des lieux de culte, mais aussi des espaces d’apprentissage, de cohésion et de solidarité.

Les représentants de la communauté musulmane de Nakuculo ont également exprimé leur satisfaction, estimant que cette nouvelle infrastructure permettra de mieux répondre aux besoins religieux, éducatifs et sociaux des habitants. Elle offrira notamment aux enfants un cadre approprié pour approfondir leur connaissance des enseignements islamiques. L’inauguration de cette mosquée témoigne ainsi des efforts visant à développer l’enseignement religieux et à renforcer les liens communautaires dans les zones rurales du nord du Mozambique.

Source: Iqna

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