Extrême droite s’oppose à un projet de construction de mosquée en Autriche

SHAFAQNA– Le projet de construction d’une mosquée et d’un centre culturel porté par la communauté musulmane d’origine bosniaque à Bruck an der Mur, en Autriche, suscite l’opposition du Parti de la liberté d’Autriche (FPO), une formation politique d’extrême droite.

Selon Sarajevo Times, les membres de la communauté musulmane d’origine bosniaque ont lancé une campagne de collecte de fonds sur Facebook afin de financer ce projet. Le futur complexe devrait accueillir des activités religieuses, des cours destinés aux enfants et aux jeunes, ainsi que diverses manifestations culturelles. Un terrain situé dans la rue Schleppbahngasse a été envisagé pour accueillir les futures installations. D’après les documents du registre foncier, cette parcelle appartient à une famille d’entrepreneurs dont le groupe d’entreprises a fait faillite.

Au début de l’été, des représentants de la communauté musulmane avaient rencontré les autorités municipales pour discuter d’un projet de centre culturel, sans toutefois préciser les modalités de financement ni le calendrier des travaux. Selon les médias autrichiens, les autorités locales ont ensuite découvert, à la faveur d’une publication sur Facebook, que le projet prévoyait en réalité la construction d’une grande mosquée dont l’architecture s’inspirerait de la forme d’un pont.

Philipp Könighofer, membre du FPO au Parlement régional de Styrie, a indiqué que le projet avait suscité de vives réactions lors d’une réunion organisée avec les habitants jeudi. Selon lui, le mécontentement est important et son parti entend s’opposer à la construction par tous les moyens légaux et politiques. Raphael Pensel, adjoint au maire de Bruck an der Mur et membre du FPO, s’oppose lui aussi au projet, notamment en raison des dimensions du bâtiment envisagé. Il estime qu’une construction de cette ampleur risquerait de modifier le paysage historique de la ville.

Cette controverse relance le débat sur la liberté religieuse et l’intégration des populations issues de l’immigration en Autriche. La communauté musulmane d’origine bosniaque dispose déjà d’une association religieuse locale, mais souhaite désormais créer un complexe plus vaste afin de mieux répondre à ses besoins spirituels, éducatifs et culturels.

Source: Iqna

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