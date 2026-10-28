SHAFAQNA- La ville de Strasbourg appelle à un rassemblement contre le racisme et la haine antimusulmane, à la suite des fusillades survenues dans les Yvelines.

La maire de Strasbourg, Catherine Trautmann, a appelé à participer à un rassemblement républicain prévu le vendredi 30 octobre 2026, place Broglie, en solidarité avec les victimes des fusillades survenues à Trappes et à La Verrière, dans les Yvelines. Cette initiative vise à réaffirmer l’attachement aux valeurs de solidarité, d’égalité et de respect de la diversité, après une attaque qui a fait un mort et cinq blessés le 23 octobre. Dans un communiqué publié le 26 octobre, Catherine Trautmann a fermement condamné ces actes et exprimé, au nom des Strasbourgeois, sa solidarité avec les victimes et leurs familles. Elle a également demandé que les drapeaux de l’hôtel de ville soient mis en berne en signe de deuil.

La ùaire a déclaré: « Face au racisme et à la haine antimusulmane, nous devons réaffirmer collectivement notre attachement à la diversité de notre nation et à une République qui doit protéger tous ses enfants, quels que soient leurs parcours, leurs origines ou leurs croyances ». Des registres de condoléances seront mis à la disposition du public afin que les habitants puissent exprimer leur soutien aux familles endeuillées ainsi qu’aux habitants de Trappes et de La Verrière. Une minute de silence devrait également être proposée aux élus lors du prochain conseil municipal, prévu le 2 novembre.

Cet appel intervient dans un contexte marqué par la multiplication des mobilisations contre le racisme en France. Le 26 octobre, plusieurs rassemblements ont ainsi été organisés dans différentes villes du pays. À Paris, des milliers de personnes se sont réunies pour rendre hommage aux victimes et dénoncer le racisme ainsi que la haine antimusulmane.

Source: Iqna

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