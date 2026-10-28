Un exemplaire du Coran profané lors d’une attaque contre une mosquée à Sheffield

SHAFAQNA- Un exemplaire du Saint Coran a été profané lors d’une attaque visant le centre islamique de Wybourn, à Sheffield, en Angleterre, rapporte le média britannique Examiner Live.

Louise Haigh, députée de la circonscription, a indiqué que le centre islamique de Wybourn avait été la cible d’un deuxième incident préoccupant en l’espace de quelques mois. Dans un communiqué publié sur Facebook, les responsables du centre ont dénoncé un acte délibéré de provocation visant à profaner le Saint Coran et à lui témoigner du mépris. L’incident a été signalé à la police du South Yorkshire. Des agents se sont rendus sur les lieux, ont examiné les images de vidéosurveillance, relevé des empreintes digitales sur l’exemplaire profané et interrogé plusieurs personnes dans le cadre de leur enquête.

Le mois précédent, cette même mosquée avait déjà été confrontée à un acte de profanation visant une traduction du Coran. Dans leur communiqué, les responsables du centre islamique ont fermement condamné ces actes, tout en exhortant les musulmans à faire preuve de calme, d’unité et de retenue. Ils ont rappelé que la paix, la patience, la dignité et la sagesse constituaient des valeurs fondamentales guidant la communauté musulmane.

Ils ont également appelé les fidèles à éviter toute confrontation, toute représaille et toute déclaration provocatrice, que ce soit en personne ou sur les réseaux sociaux, afin de laisser les autorités mener leur enquête dans les meilleures conditions. De son côté, Laura Moynahan, conseillère municipale de Sheffield, s’est dite profondément choquée par cette attaque. Elle a souligné la nécessité pour les habitants de rester unis face à la haine, aux divisions et au racisme. Ces incidents ravivent les inquiétudes concernant les actes islamophobes visant les musulmans et les lieux de culte islamiques au Royaume-Uni.

Source: Iqna

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