Accumulation des crises nourrit la vague de contestation en Europe

SHAFAQNA- Une nouvelle vague de manifestations traverse plusieurs pays européens, mobilisant notamment les jeunes générations, confrontées à des perspectives d’avenir de plus en plus incertaines.

D’après des analyses publiées par Die Zeit et The Guardian, cette mobilisation trouve ses origines dans un ensemble de crises étroitement liées : creusement des inégalités entre les générations, inquiétudes face à l’avenir, crise du logement, hausse du coût de la vie et incertitudes liées au développement de l’intelligence artificielle. Les difficultés du système éducatif et les tensions politiques contribuent également à alimenter le mécontentement. Face à cette situation, les gouvernements doivent répondre aux revendications sociales tout en préservant l’ordre public.

Dans un article intitulé « Fossé générationnel, Quand la patience arrive à bout », Die Zeit souligne que l’aggravation des inégalités entre les générations constitue l’une des principales sources de mécontentement. De plus en plus de jeunes européens redoutent de bénéficier de conditions de vie moins favorables que celles de leurs parents. Cette inquiétude est alimentée par la hausse des loyers et du coût de la vie, les risques de chômage et de précarité, ainsi que les répercussions potentielles de l’intelligence artificielle et du changement climatique.

Une étude réalisée sous la supervision de la fondation politique allemande Konrad-Adenauer et citée par le journal met en évidence un décalage important entre les aspirations des jeunes et leur situation quotidienne. En Allemagne, environ 90% des jeunes interrogés craignent de perdre leur emploi au profit de l’intelligence artificielle. Près de 70% redoutent la pauvreté, tandis que plus de la moitié s’inquiètent de la hausse des loyers.

Le développement de l’automatisation risque également de compliquer l’accès des jeunes au marché du travail et d’accentuer leur sentiment de frustration. Le journal relève par ailleurs les conséquences financières des programmes de réarmement, qui pourraient faire peser une charge considérable sur les générations futures, alors même que celles-ci pourraient être appelées à défendre une société vieillissante. Les inquiétudes et les formes de contestation varient toutefois d’un pays à l’autre. En Pologne et dans les pays scandinaves, les jeunes se montrent généralement plus optimistes et participent moins aux manifestations. En Espagne, ils semblent également moins enclins à exprimer leur mécontentement dans les urnes en soutenant des partis d’extrême droite, contrairement à certaines tendances observées en Allemagne et en France.

Pour Die Zeit, le renforcement de la solidarité intergénérationnelle est essentiel pour répondre à cette crise. Le journal plaide en faveur d’une redéfinition du contrat social, notamment par une redistribution plus importante des richesses au bénéfice des jeunes et par un engagement accru des générations plus âgées en faveur de la solidarité.

Selon The Guardian, les manifestations sont notamment alimentées par la dégradation des conditions d’enseignement, la hausse du coût de la vie et la crise du logement, dont les conséquences sont particulièrement lourdes pour les ménages à faibles revenus. Ces mobilisations traduisent la convergence de difficultés socio-économiques et de tensions politiques, dans un contexte où les gouvernements sont soumis à une pression croissante pour engager rapidement des réformes.

En France, à la fin du mois de septembre, des lycéens sont descendus dans la rue une semaine après la rentrée scolaire. Ils ont dénoncé la longueur des journées de cours, le manque d’enseignants, la vétusté des salles de classe et le manque de transparence du système d’admission à l’université. En Espagne et au Portugal, les mobilisations portent principalement sur la flambée des loyers et la hausse des prix de l’immobilier. En Espagne, l’expulsion d’une femme âgée de son logement, à la suite d’une augmentation de 230 % de son loyer, a suscité une vive indignation. Au Portugal, les prix de l’immobilier ont progressé de 124 % entre 2015 et 2024.

Source: Iqna

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