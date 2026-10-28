Salawat est un chemin facile pour profiter de l’océan de la miséricorde divine

SHAFAQNA- Allama Ayatollah Mesbah Yazdi souligne la grande vertu des invocations de bénédiction en faveur du Prophète de l’Islam (P). Il considère cette pratique comme bien plus qu’un simple rite conventionnel. Se tourner vers le Noble Prophète (P) constitue une voie aisée permettant au cœur humain d’entrer en relation avec Allah et de bénéficier de Ses graces.

L’Ayatollah Mesbah Yazdi, dans l’un de ses cours d’interprétation du Coran, a mis en lumière la vertu du Salawat sur le noble Prophète de l’Islam (P), ainsi que la place particulière qu’occupe cette pratique religieuse dans la relation spirituelle entre l’être humain et Allah. Évoquant la compassion et la miséricorde du noble Prophète (P) envers les hommes, il a présenté le ṣalawat comme un moyen simple de se tourner vers sa noble personne et de bénéficier de la grace divine.

Vertu du Salawat sur le noble Prophète (P)

Le Messager d’Allah (P) a déclaré:

« Allah, le Très-Haut, a chargé deux anges de répondre au salut de toute personne qui m’adresse ses salutations, qu’elle se trouve à l’est ou à l’ouest du monde. Mais si quelqu’un vient à ma demeure et me salue, c’est moi-même qui lui répondrai »

Certaines œuvres sont associées à des mérites si considérables que, pour des personnes telles que moi, disposant d’un niveau de foi et de connaissance spirituelle limité, il est véritablement difficile de concevoir pleinement l’étendue de ces mérites. D’un autre côté, les hadiths rapportés à ce sujet sont si nombreux que l’on hésite à les transmettre toutes, en prétendant, par exemple, que leurs chaînes de transmission sont faibles ou qu’il ne convient pas d’en parler. Cette question concerne diverses pratiques, parmi lesquelles figurent précisément le salut et les invocations de bénédiction adressée au Noble Prophète de l’Islam (P).

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً لَمْ يَبْقَ مِنْ ذُنُوبِهِ ذَرَّةٌ

« Si quelqu’un m’envoie une salutation ne serait-ce qu’une seule fois, aucun de ses péchés ne subsistera »

Cette affirmation peut paraître étonnante. Imaginons une personne qui, pendant de nombreuses années, aurait commis de nombreux péchés, y compris des péchés majeurs. Or, dans cette tradition, il est question de « مِنْ ذُنُوبِهِ », « de ses péchés » et non de « مِنْ ذُنُوبِهِ الصَّغَائِرِ », « de ses péchés véniels ». Selon le sens apparent de cette formulation, un seule ṣalawat suffirait alors à effacer l’ensemble de ces péchés. Quel secret se cache donc derrière cette réalité?

Le Prophète (P) source de guidance et de miséricorde

Si le Prophète (P) n’avait pas été envoyé comme Messager, autrement dit, si le Coran n’avait pas été révélé, que saurions-nous, vous et moi, de l’Islam? Comment saurions-nous nous comporter envers Allah? Quel serait le sens et la philosophie de notre existence?

Et cela ne concerne pas seulement vous et moi, mais également des hommes bien plus éminents que nous, ainsi que les milliards d’êtres humains qui, tout au long de l’histoire, ont embrassé l’Islam et qui, grace à cette religion, accéderont au Paradis et atteindront la proximité divine. Tout cela est rendu possible par la bénédiction de l’existence sacrée du Noble Prophète (P).

Nous savons, dans les grandes lignes, que si nous devions désigner, parmi les êtres humains, celui qui incarne le mieux la tendresse et la compassion, ce serait assurément le Prophète (P). À ce propos, le Saint Coran dit:

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

« Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu’ils se détournent de toi et ne croient pas en ce discours! »

Le Prophète (P) ressentait une profonde affliction face au refus des hommes de croire. Il était douloureusement affecté de les voir rejeter son message, sans prendre les dispositions nécessaires pour assurer leur véritable bonheur et se préserver du châtiment.

Allah, le Très-Haut, vient alors le réconforter en attirant son attention sur l’intensité de sa peine: pourquoi se consume-t-il ainsi de chagrin devant le refus de certains hommes de croire ? Ce monde a été créé comme un lieu d’épreuve ; il ne convient donc pas qu’il se laisse accabler par le refus de la foi de ceux qui choisissent de ne pas croire. Allah, le Très-Haut, décrit également la compassion de Son Messager (P) en ces termes:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

« Certes, un Messager pris parmi vous, est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants »

Cette parole coranique, considérée dans toute sa profondeur, recèle de nombreuses significations. Parmi toutes les créatures d’Allah et dans l’ensemble de la création, qui pourrait être plus digne d’amour que le noble Prophète (AS)? Qui pourrait égaler l’étendue de sa compassion, de sa miséricorde et de sa bienveillance?

Salawat est une relation spirituelle avec Allah

À mon sens, l’importance accordée aux salutations et aux invocations de bénédiction adressées au noble Prophète (P), ainsi qu’aux Imams immaculés (AS), ne saurait être réduite à un simple rite formel ou à une convention religieuse. Cette pratique revêt une dimension ontologique. Lorsque le cœur humain se tourne vers la personne sacrée du Prophète (P), il entre en relation avec Allah.

Il s’agit là de l’une des voies les plus simples et les plus accessibles permettant à l’être humain de s’engager sur le chemin de son véritable bonheur, celui qui le conduit à établir une relation spirituelle avec Allah. Allah, le Très-Haut, dit dans le Saint Coran:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

« Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent »

Cette voie est la meilleure, la plus bénéfique et la plus douce qui soit. Elle ne présente aucune difficulté particulière, il suffit à l’être humain de tourner son attention vers le noble Prophète (P) et de lui adresser ses salutations. Que pourrait-on faire de plus simple? Pourtant, cet acte, aussi simple, accessible et agréable soit-il, produit des effets considérables. Il permet à l’être humain de se tourner vers celui qui constitue un moyen de rapprochement entre lui et Allah.

Dans l’océan de la miséricorde divine

Afin de bénéficier davantage de cet océan de miséricorde, de compassion et de grâce divines, tournons dès à présent nos cœurs vers la noble personne du Prophète de l’Islam (P) et adressons-lui ces salutations:

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

« Que la paix soit sur toi, ô Prophète, ainsi que la miséricorde d’Allah et Ses bénédictions »

Source: Hawzah

www.shafaqna.com