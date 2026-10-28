Avant de réformer les autres, il est important de prendre soin de soi-même

SHAFAQNA- L’Imam Ali (AS), l’Émir des croyants, insiste sur l’importance de commencer par se réformer soi-même avant de réformer les autres.

Hawzah rapporte le hadith suivant. L’Émir des croyants, l’Imam Ali (AS) déclare:

إِنْ سَمَتْ هِمَّتُکَ لِإِصْلَاحِ النَّاسِ فَابْدَأْ بِنَفْسِکَ، فَإِنَّ تَعَاطِیَکَ إِصْلَاحَ غَیْرِکَ وَأَنْتَ فَاسِدٌ أَکْبَرُ الْعَیْبِ

« Si tu as l’ambition de réformer les gens, commence par toi-même, car entreprendre de réformer autrui alors que tu es toi-même corrompu constitue le plus grand des défauts » (Ghurar al-Hikam, hadith n° 3749)

Source: Hawzah

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