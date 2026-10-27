Un père crée un jeu vidéo pour transmettre les valeurs de l’Islam à son fils au Canada

SHAFAQNA- Au Canada, un étudiant en informatique a conçu « Khalifah », un jeu vidéo éducatif inspiré de Minecraft, pour permettre aux enfants de découvrir l’Islam tout en s’amusant, dans un environnement sécurisé.

Selon Radio-Canada International, Afridi Matin, étudiant en informatique à l’Université de Regina, a développé ce jeu pour transmettre les valeurs de l’Islam à son fils Roman, âgé de cinq ans. Son objectif est d’offrir aux jeunes musulmans un espace de jeu adapté à leur âge, tout en leur permettant de se familiariser avec leur religion. L’idée est née des préoccupations du père concernant les contenus et les publicités auxquels son fils risquait d’être exposé lorsqu’il jouait en ligne. Passionné d’informatique, Afridi Matin a consacré près de cinq mois à la conception de ce jeu, qui reprend les mécanismes de construction et d’exploration de Minecraft, sans monstres ni ennemis susceptibles d’effrayer les jeunes joueurs.

Dans cet univers virtuel, les enfants peuvent construire des bâtiments, accomplir différentes missions et explorer un village agrémenté de palmiers et de mosquées. Ils sont accompagnés d’un chameau nommé Noor et peuvent se rendre dans une école religieuse pour apprendre l’alphabet arabe et découvrir les principes fondamentaux de l’Islam. Le jeu propose également des activités pédagogiques consacrées aux ablutions, pratiquées avant la prière. Lorsque retentit l’appel à la prière, les joueurs peuvent rejoindre les habitants du village à la mosquée, découvrant ainsi certaines pratiques religieuses de manière interactive.

Selon Afridi Matin, son initiative commence déjà à porter ses fruits. Il a récemment remarqué que son fils manifestait le désir d’accomplir ses ablutions et de commencer à prier avec sa famille lors de leurs visites à la mosquée. Alec Couros, professeur en technologies éducatives à l’Université de Regina, souligne pour sa part le potentiel pédagogique des jeux vidéo. Selon lui, ces outils interactifs permettent aux enfants d’assimiler de nouvelles connaissances par l’expérience et l’exploration, plutôt que par la seule mémorisation.

Lancé le 13 octobre, « Khalifah » avait déjà attiré près de 150 joueurs, d’après son créateur. Afridi Matin prévoit désormais d’enrichir le contenu du jeu et d’y intégrer de nouvelles langues afin de le rendre accessible à un plus grand nombre de familles musulmanes à travers le monde.

Source: Iqna

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