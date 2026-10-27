Tensions communautaires autour des mosquées et de l’utilisation des haut-parleurs en Inde

SHAFAQNA- Des tensions religieuses ont été signalées dans deux États indiens autour des mosquées et de l’utilisation des haut-parleurs, ravivant les inquiétudes concernant la liberté de culte et la situation des musulmans dans le pays.

Selon Alomah.net, des manifestations ont éclaté dans le village de Kingaon, situé dans le district de Jalgaon, dans l’État du Maharashtra, après le passage d’un cortège organisé par le Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), un mouvement nationaliste hindou, devant une mosquée. Des femmes musulmanes se sont rassemblées sur la route pour protester. Des jets de pierres entre les deux groupes auraient ensuite été signalés. La police est intervenue pour disperser les personnes présentes, notamment à l’aide de matraques, tandis que des renforts ont été déployés afin de rétablir l’ordre.

Dans l’État de l’Uttarakhand, le ministre en chef, Pushkar Singh Dhami, a publié une vidéo montrant le retrait de haut-parleurs installés sur plusieurs mosquées. Il a présenté cette mesure comme une initiative visant à lutter contre la pollution sonore. Cette opération a néanmoins soulevé des interrogations quant à l’application uniforme de la réglementation sur les nuisances sonores, notamment en ce qui concerne les haut-parleurs utilisés lors d’autres cérémonies religieuses.

Par ailleurs, certains observateurs s’interrogent sur un éventuel lien entre ces initiatives et les préparatifs des prochaines élections régionales. Toutefois, aucun élément concluant ne permet, à ce stade, d’établir un tel lien. Ces événements relancent le débat sur la liberté religieuse, la neutralité des pouvoirs publics et la coexistence entre les communautés musulmane et hindoue en Inde.

Source: Iqna

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