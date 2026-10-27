Concours coranique Katara et candidats de 60 pays

SHAFAQNA– La Fondation du village culturel Katara, au Qatar, a annoncé l’inscription de 1304 candidats issus de 60 pays à la dixième édition de son concours de récitation du Saint Coran. Les émissions consacrées à cette compétition seront diffusées pendant le mois de Ramadan.

Selon Marsal Qatar, cette édition se déroule sous le slogan « Embellissez le Coran par vos voix ». Elle vise à révéler de nouveaux talents dans l’art de la récitation coranique et à encourager les participants à maîtriser les règles du Tajweed, qui régissent la prononciation et la récitation du texte sacré. D’après la Fondation Katara, les candidats se répartissent entre 570 participants issus de 18 pays arabes et 734 provenant de 42 pays non arabes. Pour la première fois dans l’histoire de ce concours, le nombre de candidats non arabes dépasse ainsi celui des candidats arabes.

Un comité d’évaluation examinera les candidatures afin de sélectionner 100 participants. Parmi eux, 15 seront retenus pour prendre part à la phase finale, organisée à Doha, à l’issue de laquelle les trois meilleurs récitants seront désignés. Le jury sera composé de six spécialistes. Trois experts de la lecture coranique, du Tajweed et des techniques de récitation, ainsi que trois spécialistes des maqamat, des tonalités vocales, de la mélodie et de la qualité d’interprétation.

La dotation totale du concours s’élève à 800000 riyals qataris. Le lauréat du premier prix recevra 500000 riyals, le deuxième 200000 riyals et le troisième 100 000 riyals. En outre, la Fondation Katara réalisera un enregistrement de la récitation intégrale du Saint Coran par le lauréat du premier prix. Le ministère qatari des Awqaf et des Affaires islamiques apporte officiellement son soutien à cette compétition depuis sa création, en 2017.

Source: Iqna

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