Veillons à ce que les reproches que nous adressons à nos amis ne fassent pas la joie de nos ennemis

SHAFAQNA- Dans les relations familiales et sociales, tout comme au sein des communautés religieuses et des groupes culturels, les désaccords et les critiques sont inévitables. Cependant, lorsque les membres d’un même groupe ne parviennent pas à gérer leurs différends de manière appropriée, ces tensions risquent d’affaiblir, voire de compromettre durablement, leur cohésion et leur unité, au grand plaisir de leurs adversaires.

À travers le récit des prophètes Moïse et Aaron (AS), le Coran met en lumière un enseignement particulièrement édifiant. Lorsque le prophète Moïse (AS) retourna auprès de son peuple et découvrit que celui-ci était retombé dans le culte du veau, il fut saisi d’une vive colère et reprocha vivement à son frère Aaron (AS) de ne pas avoir empêché cette dérive.

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ

Et lorsque Moïse retourna auprès de son peuple, énervé et attristé, il leur dit:

« Vous avez très mal agi pendant mon absence! Il leur demanda s’ils avaient voulu hâter le commandement de leur Seigneur. Puis il jeta les Tables et saisit son frère par la tête pour l’attirer vers lui » (Sourate al-Araf, verset 150)

Aaron (AS) lui expliqua les circonstances dans lesquelles il s’était trouvé:

قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي

Aaron dit:

« Ô fils de ma mère ! Ne me prends ni par la barbe ni par la tête. Je craignais que tu ne m’accuses d’avoir divisé les Enfants d’Israël et de n’avoir pas respecté tes ordres » (Sourate Ta Ha, verset 94)

Il demanda ensuite à son frère de ne pas donner aux ennemis l’occasion de se réjouir de cette situation:

قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِی وَکَادُوا یَقْتُلُونَنِی فَلَا تُشْمِتْ بِیَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِی مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ

« Ô fils de ma mère! Ce peuple m’a accablé et a failli me tuer. Ne donne donc pas aux ennemis l’occasion de se réjouir à mes dépens et ne me range pas parmi les gens injustes! » (Sourate al-Araf, verset 150)

Leçon morale

Il est parfois nécessaire de rappeler clairement à l’ordre une personne, voire de réagir fermement face à une faute. Toutefois, il est essentiel de veiller à ne pas offrir aux personnes mal intentionnées l’occasion de critiquer autrui ou de se réjouir des différends qui opposent les uns aux autres. Dans les relations familiales et sociales, comme au sein des communautés religieuses et des groupes culturels, les désaccords et les critiques sont inévitables. Cependant, lorsque les membres d’un même groupe ne parviennent pas à gérer leurs différends de manière appropriée, ces tensions risquent d’affaiblir, voire de compromettre, leur cohésion et leur unité, au grand plaisir de leurs adversaires.

Éléments d’exégèse

Le sens de la réaction de Moïse (AS)

En réalité, cette réaction traduisait, d’une part, l’état intérieur de Moïse (AS), profondément bouleversé et accablé de chagrin devant l’idolâtrie et l’égarement de son peuple. D’autre part, elle visait à ébranler les consciences endormies des Enfants d’Israël et à leur faire mesurer toute la gravité de leurs actes.

Ainsi, bien que le geste de jeter les Tables de la Torah ait pu paraître choquant et que la réaction véhémente de Moïse envers son frère ait pu sembler excessive, il importe de prendre en considération un élément essentiel : sans une manifestation aussi forte de son indignation, les Enfants d’Israël n’auraient peut-être jamais pleinement pris conscience de la gravité de leur faute. Les germes de l’idolâtrie auraient alors pu continuer à persister au plus profond de leurs esprits.

La réaction de Moïse et le principe de l’infaillibilité

On peut dès lors se demander si une telle erreur de la part de Moïse (AS), fils d’Imran (AS), est compatible avec le principe de l’infaillibilité prophétique.

La réponse est affirmative quant à la compatibilité de cette réaction avec l’infaillibilité. En effet, les arguments qui fondent l’infaillibilité des prophètes n’excluent pas ce type de méprise, qui relève en réalité d’une appréciation, d’un choix ou d’une conduite. Ils excluent essentiellement les erreurs touchant à la transmission et à l’application des prescriptions divines, mais non celles qui concernent les aspects de la vie quotidienne ou la manière de se comporter dans certaines circonstances.

Il en va de même du geste par lequel Moïse (AS) saisit Aaron (AS) par les cheveux et le tira vers lui. Ce geste découlait de l’interprétation que Moïse (AS) avait faite de la conduite de son frère et constituait le prélude à une réprimande. Son intention était de corriger Aaron (AS) dans une démarche éducative et exhortative, et non d’appliquer une disposition relevant d’un commandement divin impératif. Une méprise de cette nature ne saurait donc être considérée comme incompatible avec le principe de l’infaillibilité prophétique.

C’est pourquoi, lorsque Aaron l(AS) ui eut expliqué les circonstances des événements et que Moïse (AS) eut compris que son frère était innocent et pouvait être excusé, il invoqua Dieu en faveur de tous deux:

رَبِّ اغْفِرْ لِی وَلِأَخِی وَأَدْخِلْنَا فِی رَحْمَتِکَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ

Et Moïse (AS) dit:

« Ô mon Seigneur! Pardonne-moi ainsi qu’à mon frère et fais-nous entrer en Ta miséricorde, car Tu es le plus Miséricordieux des miséricordieux » (Sourate al-Araf, verset 151)

Source: Hawzah

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