Mise en place d’un service de réservation de voiturettes électriques à la Mosquée Al-Haram

Mosquée Al-Haram

SHAFAQNA- L’application « Nusuk » propose un service de réservation de voiturettes électriques à la Mosquée Al-Haram.

 L’application « Nusuk » permet aux bénéficiaires de réserver des voiturettes électriques pour faciliter l’accomplissement du Tawaf (la circumambulation autour de la Sainte Kaaba) et du Sa’i (le parcours entre Safa et Marwah) à la Mosquée Al-Haram, notamment pour les personnes âgées et celles éprouvant des difficultés à marcher.

Ce service complète les efforts de l’Autorité générale des affaires de la Mosquée Al-Haram et de la Mosquée du Prophète visant à faciliter les déplacements des pèlerins pendant l’accomplissement de leurs rites, à répondre à leurs besoins et à améliorer la qualité des services qui leur sont offerts, dans une atmosphère de confort et de sérénité.

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Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts visant à développer les solutions numériques, à faciliter l’accès aux services destinés aux personnes accomplissant la Omra et aux visiteurs, et à améliorer leur expérience en proposant des moyens de déplacement adaptés à leurs besoins.

Les bénéficiaires peuvent réserver les voiturettes électriques directement sur l’application « Nusuk », selon les options disponibles, après l’avoir téléchargée via le lien suivant : https://onelink.to/nusuk.

 

Source: IQNA

www.shafaqna.com

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