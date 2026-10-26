Une mosquée passe d’une simple maison à une nouvelle étape de son histoire à Luton

SHAFAQNA- À Luton, en Angleterre, la mosquée Madina, dont les activités ont débuté il y a plus de 50 ans dans une simple maison, s’apprête à franchir une nouvelle étape de son histoire avec un projet d’agrandissement destiné à répondre aux besoins des générations futures.

D’après Asian Image, l’histoire de cette mosquée, affiliée à l’Union des organisations islamiques de Grande-Bretagne, remonte à 1974. À l’époque, des musulmans avaient aménagé un espace de prière et de rencontre communautaire dans une maison située sur Oak Street. Au fil des décennies, ce lieu de culte s’est développé pour devenir un complexe reconnu, au service d’une communauté musulmane diversifiée et en pleine évolution.

Aujourd’hui, la mosquée a lancé une campagne de collecte de fonds afin de financer son agrandissement et la construction d’un nouveau centre communautaire conçu pour répondre aux besoins des générations à venir. Le projet prévoit notamment l’extension des espaces de prière, la création de salles consacrées à l’enseignement islamique, l’ouverture d’une école religieuse, ainsi que l’aménagement d’une salle de réunion, d’une bibliothèque et d’un centre destiné aux jeunes. Des installations de loisirs, un gymnase, des services funéraires et une banque alimentaire figurent également parmi les équipements envisagés.

Les responsables de la mosquée soulignent que cette initiative ne vise pas uniquement à accueillir un plus grand nombre de fidèles. Elle entend également renforcer l’accompagnement des enfants, des jeunes et des familles, tout en apportant un soutien concret aux personnes confrontées à des difficultés sociales ou matérielles.

Après plus d’un demi-siècle d’engagement auprès des musulmans de Luton, la mosquée Madina entend ainsi poursuivre sa mission en élargissant ses activités religieuses, éducatives et sociales au bénéfice de l’ensemble de la communauté.

Source: Iqna

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