L’Union des mosquées de Bourgogne-Franche-Comté dénonce l’islamophobie après les tirs de Trappes en France

SHAFAQNA– L’Union des mosquées de Bourgogne-Franche-Comté a condamné les actes et les discours islamophobes à la suite des tirs survenus à Trappes et à La Verrière, dans les Yvelines, le 23 octobre.

Selon Dijon Actualités, dans un communiqué publié le 24 octobre 2026, l’organisation a dénoncé la montée de l’islamophobie et appelé à ne pas laisser la haine se banaliser dans la société. L’Union des mosquées a exprimé sa solidarité avec les victimes et leurs proches. Elle a également mis en garde contre les discours racistes et les amalgames visant les musulmans, soulignant les risques liés à la propagation de tels propos.

L’organisation a par ailleurs appelé les responsables politiques et les médias à assumer leurs responsabilités face à la diffusion de la haine et à contribuer à la prévention des discriminations et des tensions communautaires. Enfin, elle a invité les fidèles musulmans à rester vigilants aux abords des lieux de culte et à signaler aux forces de l’ordre tout comportement suspect.

Source: Iqna

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