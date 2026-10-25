Centre islamique du Grand Cincinnati organise son premier concours national de mémorisation du Coran aux États-Unis

SHAFAQNA- Le Centre islamique du Grand Cincinnati organise, le 24 octobre 2026, la première édition de son concours national de mémorisation du Saint Coran, en partenariat avec l’INTAC. L’événement s’adresse aux jeunes résidant aux États-Unis, âgés de 4 à 25 ans.

D’après le site officiel du centre, cette initiative vise à valoriser les connaissances coraniques des jeunes participants et à mettre en lumière leur maîtrise de la mémorisation du texte sacré. Le concours comprend cinq catégories, définies en fonction du nombre de juz. Les parties qui composent le Coran mémorisées par les candidats: « 1, 3, 5, 15 ou 30 juz ».

Cette répartition permet aux participants de concourir dans une catégorie correspondant à leur niveau de mémorisation. Les prestations des candidats seront évaluées par un jury de 15 juges qualifiés, chargés d’apprécier la qualité des récitations et la maîtrise du texte coranique. Le programme annoncé comprend plusieurs étapes. L’accueil des participants, une cérémonie d’ouverture, les épreuves de récitation et, enfin, la remise des prix aux lauréats.

Cette première édition entend offrir aux jeunes musulmans des États-Unis un cadre de rencontre et de participation autour de la mémorisation du Coran. En réunissant des candidats âgés de 4 à 25 ans et présentant différents niveaux de mémorisation, l’événement met l’accent sur la transmission du savoir religieux et l’encouragement des jeunes dans leur apprentissage du texte coranique.

Source: Iqna

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