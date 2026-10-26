« L’invasion de l’Afghanistan » : le 11 septembre dans les mémoires de l’Ayatollah Hashemi Rafsandjani (partie 5)

Shafaqna français- L’ouvrage « L’Amérique bat le tambour de la guerre » relate les événements historiques du 11 septembre et leurs conséquences pour les pays islamiques, à partir des souvenirs quotidiens du défunt Ayatollah Hashemi Rafsanjani, figure politique majeure de l’Iran contemporain. Shafaqna Français a édité des extraits de ce livre sous l’autorisation des auteurs, Mohsen Hashemi et Abbas Bashiri.

Iran , opposition et critique

L’attaque menée par les États-Unis et le Royaume-Uni contre l’Afghanistan a suscité une vive opposition au sein de la population et des autorités iraniennes. Outre les manifestations populaires à travers le pays et un sit-in organisé par des étudiants devant le siège de l’ONU, le gouvernement et le ministère iraniens des Affaires étrangères ont également exprimé leur protestation et leur opposition. L’Ayatollah Khamenei, dans un discours officiel du 8 octobre 2001, a fermement condamné cette agression américaine. Suite à ce discours, les États-Unis et le Royaume-Uni ont ouvertement déclaré être de plus en plus désabusés par la coopération et l’aide iraniennes.

Lors d’une rencontre avec l’ambassadeur de Tunisie, j’ai critiqué l’agression américaine contre l’Afghanistan et déploré les agissements des États-Unis, affirmant que nous ne pouvons pas accepter qu’un ou plusieurs pays étrangers attaquent de la sorte le peuple d’un pays islamique opprimé. J’ai souligné : « De telles méthodes n’affaiblissent pas le terrorisme ; elles peuvent même le renforcer. En réalité, si l’équité et la bonne foi avaient prévalu, des efforts auraient dû être déployés pour établir une coordination internationale afin d’endiguer cette vague croissante de terrorisme. »

Par ailleurs, dans deux autres discours que j’ai prononcés lors d’événements différents,j’ai également exposé la situation mondiale actuelle et la crise interne des États-Unis, leur politique anti-islamique et leurs projets de confrontation avec les pays soutenant un islam révolutionnaire. Faisant référence aux propos du président américain George Bush, qui avait déclaré que la guerre en Afghanistan pourrait durer deux ans, j’ai souligné : « En agissant ainsi, l’Amérique cherche à transférer son insécurité intérieure à notre région, tout comme dans la situation actuelle, ils ont également rendu la région extrêmement dangereuse. »

Le message des États-Unis au Guide suprême iranien

Le 9 octobre 2001, j’ai rencontré l’Ayatollah Khamenei. Il m’a expliqué qu’après le début de l’invasion de l’Afghanistan, les Américains avaient déclaré qu’ils ne violeraient pas les frontières iraniennes et avaient demandé l’autorisation d’entrer sur le territoire iranien pour récupérer un avion qu’ils avaient endommagé et qui s’était écrasé en Iran. On leur a répondu que, dans ces circonstances, ils avaient le devoir de nous en informer afin que l’armée iranienne puisse agir elle-même.

Bien entendu, la réponse favorable de l’Iran à ce message a été publiée avec des embellissements par les médias occidentaux, et peu à peu, l’accord de coopération américano-iranien a été interprété de manière secrète et a fait l’objet d’une importante propaganda, au point que Hamid Reza Asefi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a été contraint de le démentir.

J’ai discuté avec l’Ayatollah Khamenei des objectifs et des conséquences de l’intervention militaire américaine. Nous avons conclu que les États-Unis poursuivent des objectifs qui dépassent le cas des talibans et de l’Afghanistan. Mais ils ont commis une erreur ; ils ne réussiront ni en Afghanistan ni ailleurs.

Hassan Rouhani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, a également annoncé avoir discuté avec l’Ayatollah Khamenei de la menace potentielle d’une agression américaine et avoir appelé à trouver une solution. L’Ayatollah Khamenei lui a conseillé de se concentrer sur la manière de contrer cette menace, et non sur les relations avec les États-Unis. Il a déclaré que des membres du Conseil suprême de sécurité nationale et certains militaires étaient mécontents de l’extrémisme de L’Ayatollah Khamenei. Il a rapporté que les États Unis, l’Arabie saoudite et le Royaume-Uni avaient inculpé trois personnes pour liens présumés avec le chef d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden, et exigé leur extradition. Il estimait que cela marquait le début des pressions américaines sur l’Iran. Rouhani a ajouté que le Front uni dans le nord de l’Afghanistan, en coopération avec les États Unis, agit parfois contre la volonté de l’Iran.

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