La Malaisie prévoit de former 125000 mémorisateurs professionnels du Coran

SHAFAQNA- Le gouvernement malaisien ambitionne de former 125000 mémorisateurs professionnels du Coran d’ici 2050. Pour atteindre cet objectif, il entend élargir l’accès à l’enseignement technique et professionnel supérieur et associer les connaissances coraniques aux compétences technologiques.

Selon Bernama, le vice-Premier ministre malaisien, Ahmad Zahid Hamidi, a annoncé cet objectif lors d’une cérémonie de remise de diplômes aux huffaz et de célébration de l’excellence du programme Ulul Albab, organisée le 24 octobre 2026 à Melaka. Il a précisé qu’environ 12 500 mémorisateurs professionnels du Coran avaient déjà été formés.

À partir de 2027, les possibilités d’études supérieures seront élargies aux élèves issus des établissements spécialisés dans la mémorisation du Coran, ainsi que des écoles islamiques traditionnelles, connues sous le nom de Pondok.

Ces élèves pourront notamment accéder à l’Université de Kuala Lumpur (UniKL) et à six établissements membres du Réseau des universités techniques malaisiennes (MTUN). Cette initiative vise à leur permettre de poursuivre des études supérieures tout en valorisant les connaissances acquises dans le cadre de leur formation religieuse.

Ahmad Zahid Hamidi a souligné que les élèves des établissements ne devaient pas être cantonnés à une seule voie professionnelle. Il les a encouragés à s’intéresser à des secteurs d’avenir tels que l’Intelligence Artificielle, la robotique, l’économie numérique et les technologies avancées. Les programmes Tahfiz TVET et TVET Tahfiz, mis en œuvre en collaboration avec plusieurs établissements et partenaires industriels, doivent également contribuer à diversifier les possibilités de formation et d’emploi offertes à ces étudiants.

À travers ces initiatives, le gouvernement malaisien entend favoriser l’acquisition de compétences techniques et professionnelles tout en permettant aux élèves de préserver leur identité et leurs valeurs religieuses. L’objectif affiché est ainsi de former une nouvelle génération, capables de conjuguer maîtrise du Coran, qualifications professionnelles et compétences technologiques, afin de répondre aux besoins du marché du travail et aux évolutions de la société.

Source: Iqna

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