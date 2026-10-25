Initiation à l’Islam à la mosquée de Tokyo

SHAFAQNA- La mosquée de Tokyo a accueilli près de 95 japonais non musulmans à l’occasion d’une journée portes ouvertes consacrée à la découverte de l’Islam et au dialogue avec la communauté musulmane.

La mosquée de Tokyo a accueilli près de 95 Japonais non musulmans à l’occasion d’une journée portes ouvertes consacrée à la découverte de l’Islam et au dialogue avec la communauté musulmane. Selon la mosquée centrale de Tokyo, cette initiative a été organisée la semaine dernière en coopération avec le Centre islamique du Japon, dans le cadre d’un programme intitulé « Journée portes ouvertes des mosquées ».

L’événement visait à présenter l’Islam au public japonais, à répondre aux questions des visiteurs et à favoriser les échanges directs sur leurs perceptions des musulmans. Reem Ahmed, professeure de langue japonaise à la faculté des arts de l’université du Caire et enseignante à la faculté d’économie et de sciences politiques de l’université Takushoku, au Japon, est intervenue lors de cette rencontre.

Après la prière de midi, les participants ont pris part à des discussions autour d’un déjeuner. Des bénévoles musulmans maîtrisant le japonais ont répondu à leurs questions et expliqué différents sujets liés à l’Islam. Le programme s’est achevé par une séance consacrée à l’écoute des impressions des visiteurs et à l’évolution éventuelle de leur perception de l’Islam et des musulmans après les conférences et les discussions.

Source: Iqna

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