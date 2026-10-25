Pep Guardiola appelle à une large mobilisation en solidarité avec la Palestine

SHAFAQNA- Pep Guardiola, ancien entraîneur de Manchester City, a appelé à une large participation à la conférence régionale européenne consacrée au mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS), qui doit se tenir du 18 au 20 novembre à Barcelone, en Espagne.

Selon Anadolu, Guardiola a lancé cet appel dans un message vidéo publié vendredi sur son compte Instagram. Au début de son intervention, il a évoqué les réflexions de l’écrivain britannique John Berger, décédé en 2017, qui s’était notamment intéressé à la lutte des palestiniens contre l’injustice.

L’ancien entraîneur espagnol a ensuite rappelé les origines du mouvement BDS, lancé en 2005 dans le prolongement des campagnes internationales contre l’apartheid en Afrique du Sud. Depuis sa création, ce mouvement est devenu une initiative internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Il préconise le boycott, le désinvestissement et les sanctions comme moyens de pression pour défendre les droits des palestiniens.

Selon les objectifs qu’il affiche, le mouvement entend mobiliser l’opinion publique et les institutions en faveur de la justice et de la responsabilité, notamment au moyen de campagnes pacifiques. Ses revendications portent entre autres sur la fin de l’occupation, l’égalité des droits, le droit au retour des réfugiés palestiniens et le respect du droit international.

Guardiola a estimé que les souffrances du peuple palestinien avaient trop souvent été accueillies par le silence ces dernières années. Il a souligné que les crises humanitaires exigeaient une mobilisation collective, plutôt qu’une attitude passive face aux événements. Il a déclaré, en appelant à traduire la solidarité en actions concrètes contre l’injustice: « Le génocide ne s’arrête pas de lui-même et la paix ne se réalise pas d’elle-même ».

Il a renouvelé son invitation à participer à la conférence de Barcelone, qui devrait réunir des militants, des défenseurs des droits des palestiniens, des universitaires, des artistes, des juristes et des journalistes venus d’Europe et d’autres régions du monde. Les participants devraient notamment examiner les moyens de renforcer la solidarité internationale et d’élaborer des stratégies pour soutenir les droits du peuple palestinien.

Dans son intervention, Guardiola a également fait référence aux prises de position de l’activiste américaine Angela Davis, qui a souligné les liens entre la cause palestinienne et les luttes mondiales pour la justice. Cette déclaration s’inscrit dans la continuité de ses précédentes prises de position sur les souffrances des palestiniens, notamment celles des enfants touchés par la guerre dans la bande de Gaza.

Source: Iqna

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