Artiste en situation de handicap rêve de calligraphier le Saint Coran

SHAFAQNA- Fatena Chellali, connue sous le nom de Nana, est une artiste plasticienne et calligraphe algérienne en situation de handicap. Malgré les difficultés rencontrées tout au long de son parcours, elle a fait de la calligraphie arabe un moyen d’expression artistique et personnelle.

Diplômée en droit et titulaire de deux masters, Fatena Chellali poursuit son chemin artistique avec détermination. Dans un entretien accordé au média algérien Eldjanoubelkabir, elle revient sur ses débuts, les obstacles qu’elle a surmontés, la place des artistes en situation de handicap dans la société et ses ambitions pour l’avenir.

Née le 31 janvier 1999, Fatena Chellali découvre sa passion pour la calligraphie arabe en 2016, alors qu’elle est encore au lycée. Son talent est remarqué par son professeur, Omrani Belkheir. Elle approfondit ensuite ses connaissances auprès du calligraphe Brarat Mohamed, tout en enrichissant son apprentissage grâce à ses échanges avec d’autres artistes. Sur le plan universitaire, elle est titulaire d’un diplôme en droit ainsi que de deux masters, l’un en contrats et responsabilités, l’autre en gouvernance et lutte contre la corruption. Elle possède également une carte officielle d’artiste professionnelle.

Selon elle, la calligraphie arabe ne faisait pas initialement partie de ses projets. Elle considère ce talent comme un don de Dieu, qu’elle souhaite aujourd’hui développer davantage et transmettre à d’autres. Elle pratique principalement le style naskh, traditionnellement utilisé dans la transcription du Coran. Elle s’intéresse également aux styles Thuluth et Ruqah, ainsi qu’à la houroufiya, une forme d’expression artistique fondée sur la mise en valeur des lettres.

Surmonter les difficultés et les préjugés

Au début de son parcours artistique, Fatena Chellali a dû faire face à plusieurs difficultés, notamment à un manque de soutien familial. Elle souligne toutefois que sa famille est finalement devenue un soutien essentiel dans son cheminement et sa réussite. Sa participation à différents événements artistiques organisés dans plusieurs régions d’Algérie a contribué à faire connaître son travail et à mettre en valeur ses capacités. Au fil du temps, ses réalisations et ses succès ont suscité un intérêt croissant de la part de son entourage. Ces expériences lui ont permis de renforcer sa confiance en elle et d’améliorer ses compétences. Les encouragements reçus par la suite sont également devenus une source importante de motivation pour poursuivre son parcours artistique.

Évoquant le regard de la société sur les personnes en situation de handicap, elle reconnaît que certains préjugés persistent et que les capacités de ces personnes sont parfois sous-estimées. Elle affirme néanmoins ne jamais avoir laissé ces attitudes freiner ses ambitions. Au contraire, elle y a puisé une motivation supplémentaire pour montrer que la volonté vient de l’intérieur et que l’expression artistique ne se limite pas aux capacités physiques.

Calligraphie, une expression de l’âme et de la volonté

Pour Fatena Chellali, la calligraphie arabe ne se résume ni à des formes géométriques ni à la maîtrise de règles techniques. Elle constitue avant tout un moyen d’exprimer des émotions et des sentiments que les mots ordinaires ne suffisent pas toujours à traduire. Elle décrit sa relation avec cet art comme un lien profond entre l’âme et la lettre. Chaque lettre devient ainsi le reflet de son âme, de sa sensibilité et de sa détermination. À travers ses œuvres, elle entend également démontrer que le handicap ne définit pas les limites du potentiel artistique d’une personne.

Projets artistiques et pédagogiques, avec le Coran pour objectif

Fatena Chellali estime que les talents des personnes en situation de handicap ne bénéficient pas encore d’une reconnaissance suffisante. Elle appelle à dépasser les initiatives ponctuelles et les obstacles bureaucratiques afin de leur garantir des possibilités concrètes et durables de participer à la vie culturelle. Elle encourage les institutions et les associations culturelles à accueillir davantage ces artistes, à leur offrir des espaces d’exposition et à soutenir leurs initiatives grâce à des dispositifs adaptés et incitatifs.

Parallèlement à son activité artistique, Fatena Chellali s’investit dans la transmission de son savoir-faire. Elle anime des ateliers et dispense des cours de calligraphie destinés aux enfants comme aux adultes. Elle a également élaboré des programmes pédagogiques, dont un projet visant à améliorer l’écriture manuscrite au quotidien. Pour l’avenir, elle souhaite développer ses activités artistiques et éducatives, concevoir des ressources pédagogiques consacrées à l’apprentissage de la calligraphie arabe et organiser une exposition individuelle qui fasse dialoguer le patrimoine calligraphique arabe avec son expérience personnelle.

Source: Iqna

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