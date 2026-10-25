Des salawat suffisent-elles à réparer le péché de médisance?

SHAFAQNA- Le représentant de l’Ayatollah Makarem Chirazi a apporté des précisions sur la manière de réparer les atteintes aux droits d’autrui, notamment la médisance, lorsqu’il est impossible de demander pardon à la personne concernée.

Le respect des droits d’autrui occupe une place importante dans la jurisprudence islamique. Il est considéré comme un fondement essentiel de l’éthique sociale et de la préservation de la dignité des croyants..Parmi les questions fréquemment soulevées figure celle de la réparation des fautes commises par la parole, notamment la médisance et la moquerie. Comment réparer ce type de faute lorsque la personne concernée ne peut être contactée ou qu’une demande de pardon risque d’aggraver la situation?

Hojjat al-Islam Alian Nejad, représentant de l’Ayatollah Makarem Chirazi, a apporté des éclaircissements sur cette question.

Question

Lorsqu’une personne a médit d’une autre en son absence, le péché de médisance peut-il être effacé en récitant des salawat des prières adressées au Prophète Mohammad et à sa famille à l’intention de la personne lésée?

Réponse

Selon l’avis de l’Ayatollah Makarem Chirazi, rapporté par Hojjat al-Islam Alian Nejad, la réparation des atteintes non financières aux droits d’autrui, telles que la médisance à l’égard d’un croyant ou la moquerie, doit tenir compte des circonstances.

Première étape, présenter ses excuses et demander pardon

Lorsque cela est possible et ne risque pas d’entraîner de conséquences négatives, la personne ayant commis la médisance doit s’adresser directement à la personne concernée afin de lui présenter ses excuses et de lui demander pardon.

Deuxième étape, recourir à une forme de réparation alternative

Si la demande de pardon est impossible par exemple, lorsque la personne concernée est décédée ou qu’il est impossible de la retrouver ou si cette démarche risque d’aggraver la situation en provoquant davantage de ressentiment ou d’hostilité, la nécessité de réparer le tort causé demeure. Toutefois, les modalités de cette réparation peuvent alors être différentes.

Dans de telles circonstances, il est notamment recommandé d’accomplir des œuvres de bienfaisance au bénéfice de la personne lésée, dans l’espoir que Dieu, dans Sa miséricorde, accorde Sa satisfaction à celle-ci.

Source: Hawzah

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