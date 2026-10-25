Bill Clinton lit le Coran pour dénoncer l’islamophobie

SHAFAQNA- Bill Clinton a critiqué les humiliations infligées aux musulmans en raison de leurs convictions religieuses.

D’après Al Jazeera, l’ancien président des États-Unis, Bill Clinton, a critiqué les humiliations subies par les musulmans en raison de leurs croyances religieuses, se basant sur un passage du Coran lors d’un meeting électoral en Floride.

Clinton a rappelé un enseignement fondamental du Coran. Dieu a créé les êtres humains dans leur diversité afin qu’ils apprennent à se connaître et à se comprendre mutuellement. À cet égard, il a cité le verset 13 de la sourate Al-Hujurat: « Ô hommes! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous connaissiez. Le plus noble d’entre vous auprès de Dieu est le plus pieux ». Il a également raconté que sa fille, Chelsea Clinton, avait lu le Coran dans son intégralité à l’âge de 15 ans et lui avait fait découvrir ce verset.

L’ancien président a par ailleurs souligné que toutes les religions comptaient des individus dont le comportement était condamnable, rappelant que nul être humain n’était exempt de défauts. Il a également exprimé son profond lassitude face aux guerres et aux conflits d’ordre religieux et culturel. Bill Clinton, qui a été le 42ème président des États-Unis de 1993 à 2001, avait organisé pour la première fois une célébration de l’Aïd al-Fitr à la Maison-Blanche en 1996.

Cheikh Ali al-Qaradaghi, président de l’Union internationale des savants musulmans, a lui aussi plaidé en faveur d’un renforcement de la compréhension mutuelle et de la coexistence pacifique. Il a mis en garde contre la tendance à transposer certains différends politiques avec des États ou des groupes sur le terrain religieux, une pratique qui peut donner lieu à des propos offensants à l’égard de l’Islam et des pratiques musulmanes.

Toutefois, certains commentateurs ont estimé que les déclarations de Clinton comportaient également des considérations politiques, notamment en lien avec la rivalité entre les partis aux États-Unis.

Source: Iqna

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