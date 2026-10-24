La Grande Mosquée de Paris met en place des journées culturelles dédiées à Constantine

SHAFAQNA- Constantine, surnommée la « Ville des Ponts », sera le cadre des journées culturelles organisées par la Grande Mosquée de Paris les 24 et 25 octobre 2026.

Cette exposition, intitulée « Constantine, un voyage au cœur de la Ville des Ponts », met en avant le patrimoine historique et culturel de la ville, ainsi que ses traditions, son artisanat et ses spécialités culinaires. Grâce à cette initiative, la Grande Mosquée de Paris offre au public la possibilité de découvrir une partie du patrimoine algérien et de mieux appréhender l’histoire et les traditions de Constantine.

L’événement fait partie de la programmation culturelle de l’institution, qui organise des événements pour mettre en valeur les cultures du monde musulman. La date de la manifestation est fixée au samedi 24 et dimanche 25 octobre 2026. L’entrée est annoncée comme gratuite.

Source: Iqna

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