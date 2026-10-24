Après la prière du vendredi, le prédicateur d’Al-Aqsa a été appréhendé

SHAFAQNA- Le prêcheur de la mosquée Al-Aqsa, le Cheikh Khaled Abou Joumaa, a été capturé par les forces israéliennes après le sermon et la prière du vendredi.

D’après WAFA, le cheikh Khaled Abou Joumaa, qui était prédicateur à la mosquée Al-Aqsa, a été appréhendé par les forces israéliennes après avoir prononcé un sermon et prié le vendredi 23 octobre 2026 à Jérusalem. Selon les médias palestiniens, le prédicateur a ensuite été libéré, mais il a été temporairement interdit d’entrer à la mosquée Al-Aqsa. Selon le média Siasat, cette interdiction s’étend sur une semaine et pourrait être prolongée.

En outre, des milliers de palestiniens ont assisté à la prière du vendredi à la mosquée Al-Aqsa, malgré les restrictions d’accès et la forte surveillance des entrées de la vieille ville de Jérusalem. Ces événements surviennent dans un contexte de restrictions imposées aux fidèles qui veulent se rendre dans l’un des principaux lieux saints de l’Islam.

Source: Iqna

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